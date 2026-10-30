Hansi Flick sobre el Balón de Oro que perdió Lamine Yamal: “Harry Kane lo merecía”

El no haber ganado el Balón de Oro fue un duro golpe para Lamine Yamal y tan solo unos días después de la premiación, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, cataloga como justo ganador a Harry Kane.

En conferencia de prensa previo al partido vs Alavés, el entrenador del Barcelona fue cuestionado sobre diversos temas que no precisamente estaban relacionados con el partido y uno de ellos fue el controversial Balón de Oro. Sin dudarlo, Flick reconoció que Harry Kane fue un justo ganador, aunque también asegura que Lamine Yamal lo hubiera sido.

De igual forma reconoció la importancia de haber ganado el trofeo Kopa por tercer año al hilo y aplaudió las palabras del joven futbolista en las que mencionó a su compañero en el Barça y de la Selección de España, Pau Cubarsí.

“Kane se lo mereció. Sabes mi opinión sobre Lamine, está al nivel para ganar este premio. Lo que veo es que, se lo dije a él y al equipo, lo que dijo sobre Cubarsí fue genial. Pau se lo merecía"

Lamine Yamal, concentrado en Barcelona

De igual forma Hansi Flick también hizo hincapié en la manera en que Lamine Yamal afrontó este fracaso. El entrenador alemán aseguró que la joya culé no se vio afectado por quedarse a la orilla del Balón de Oro por segundo año consecutivo.

Flick se dice ‘aliviado’ de que la lucha por el Balón de Oro haya terminado pues de esta forma el ’10’ del Barça se puede enfocar por completo en el equipo y lo que depara para el resto de la temporada.

"En el entrenamiento estuvo centrado. Es la forma como responden los canteranos. Su mentalidad es muy buena para el equipo. Lo aceptamos, estoy contento de que haya terminado y ahora podemos centrarnos en cosas importantes".