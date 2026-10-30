Video. Una toalla del FC Barcelona, como trapo de piso desata polémica viral

El futbol español y las redes sociales han vuelto a cruzarse en una escena tan surrealista como viral. Un video grabado aparentemente durante la celebración del Campeonato Mundial de Lucha, llevado a cabo en Kazajistán, dio la vuelta al mundo tras registrar el momento exacto en que una de las trabajadoras del personal de limpieza del recinto utilizaba una toalla con el escudo del FC Barcelona para limpiar el área de combate.

La escena, grabada por uno de los asistentes en las tribunas y difundida inicialmente en plataformas como TikTok, X e Instagram, muestra a la mujer colocando la toalla en un jalador para acondicionar el área antes del siguiente combate.

El origen y el contexto del video

Los hechos habrían tenido lugar durante las jornadas eliminatorias del torneo mundialista en territorio kazajo. Debido a la alta intensidad de los combates de lucha grecorromana y estilo libre, la superficie acumula frecuentemente humedad y sudor, lo que obliga al personal logístico a intervenir de manera inmediata entre asalto y asalto para evitar resbalones.

Sin embargo, lo que debía ser una rutina ordinaria se convirtió en un fenómeno mediático cuando los espectadores notaron el objeto utilizado para trapear, una toalla de baño con los colores tradicionales, las franjas verticales y el escudo distintivo del club catalán.

Reacciones masivas en redes sociales

La difusión del video generó un impacto inmediato, dividiendo a la comunidad futbolística y deportiva en las plataformas digitales.

Aficionados del FC Barcelona calificaron el hecho como una "falta de respeto" y una "humillación institucional", cuestionando los protocolos de la organización del torneo y exigiendo una explicación sobre cómo un accesorio con la imagen del club terminó siendo empleado para trapear.

Los seguidores de equipos rivales, especialmente del Real Madrid, convirtieron el contenido en tendencia mundial mediante bromas, ediciones y comentarios sarcásticos, haciendo referencia a la reciente derrota del Barcelona a manos del Real Madrid en la fecha 10 de LaLiga.