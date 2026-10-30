Diego Maradona habría cumplido 66 años: Boca Juniors, Napoli y FIFA lo homenajean

Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años este 30 de octubre de 2026, una fecha que volvió a despertar la nostalgia y admiración por uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. A casi seis años de su fallecimiento, clubes, organismos internacionales y aficionados de distintas partes del mundo rindieron homenaje al astro argentino a través de redes sociales, con fotografías, videos y mensajes para recordar su legado en el futbol.

Uno de los homenajes más destacados fue el de Boca Juniors, equipo con el que Maradona construyó un vínculo especial. El conjunto argentino compartió un video con imágenes de su paso por el club y mensajes de aficionados que mantienen vivo el cariño por el histórico número 10.

También se sumó Newell's Old Boys, institución en la que Diego tuvo una etapa durante su carrera profesional y que publicó un mensaje emotivo para recordar su legado. Desde Italia, el Napoli dedicó una publicación al argentino, quien se convirtió en una auténtica leyenda del equipo y en uno de los máximos ídolos de la afición napolitana tras conquistar importantes títulos.

Otros clubes que recordaron al Pelusa fueron Sevilla, Racing Club y Gimnasia y Esgrima La Plata, equipos que también formaron parte de su trayectoria futbolística y que aprovecharon la fecha para reconocer su importancia dentro y fuera de las canchas.

FIFA y CONMEBOL también recuerdan a Diego Maradona

Los homenajes no se limitaron a los clubes. La FIFA recordó al exfutbolista con una imagen en la que aparece levantando la Copa del Mundo que conquistó con Argentina en México 1986, uno de los momentos más emblemáticos de su carrera.

Por su parte, la CONMEBOL destacó el talento y la trascendencia de Maradona para el futbol sudamericano, mientras que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) publicó un video con algunas de las imágenes más representativas de su trayectoria y un mensaje de agradecimiento por haber llevado el nombre de Argentina a lo más alto del futbol internacional.

Maradona, una leyenda que sigue viva en el futbol mundial

A pesar de que Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, su figura permanece intacta en la memoria de millones de aficionados. Su talento, personalidad y actuaciones marcaron a distintas generaciones, especialmente por su histórica participación en el Mundial de México 1986, donde condujo a Argentina al campeonato.

Los mensajes publicados en el que habría sido su cumpleaños número 66 confirman que el legado del Pelusa continúa vigente. Más allá de los títulos y reconocimientos, Maradona sigue siendo un símbolo del futbol mundial y una figura cuya influencia trasciende generaciones.