¿Por qué el Super Bowl usa números romanos? La historia de grandeza y la excepción a la regla

El Super Bowl se ha consolidado como el evento más importante del deporte en los Estados Unidos, pero también ganando cada vez más terreno a nivel mundial, más allá de México donde es el segundo mercado de la NFL. Año tras año, la llegada del "gran juego" trae consigo una duda recurrente entre los aficionados nuevos y casuales: ¿Por qué la NFL insiste en utilizar números romanos en lugar de los arábigos?

Mientras la edición LX (60) está a unos días de celebrarse entre Nueva Inglaterra y Seattle, es momento de regresar a la escuela y repasar los números romanos, los cuales aún cuestan trabajo en las nuevas generaciones y explicar por qué el Super Bowl se menciona de esta manera.

Grandeza y claridad: El doble propósito de la nomenclatura

El uso de esta nomenclatura no es un capricho aleatorio, sino una decisión estratégica tomada hace casi seis décadas que combina la necesidad práctica con una búsqueda estética de prestigio.

La razón principal es evitar la confusión cronológica. La temporada regular de la NFL se juega en un año calendario (por ejemplo, el otoño de 2025), pero el partido por el campeonato se disputa al inicio del año siguiente (febrero de 2026). Utilizar el año del partido podría confundir a los historiadores sobre a qué temporada pertenece el título.

El sistema de números romanos se implementó oficialmente a partir del Super Bowl V. La liga buscaba una manera de dar identidad a cada edición sin depender de las fechas. Sin embargo, el crédito de esta visión recae en Lamar Hunt, el legendario fundador de los Kansas City Chiefs.

Hunt, quien también acuñó el término "Super Bowl", argumentó que el uso de números romanos dotaría al evento de un aire de "grandeza" y distinción, elevándolo al nivel de eventos históricos o de la realeza, diferenciándolo de cualquier otra final deportiva. Fue tal el éxito de la idea que la NFL renombró retroactivamente las primeras cuatro ediciones (I, II, III y IV), que originalmente se llamaban simplemente "Campeonato Mundial AFL-NFL" o “Juego por el Campeonato Mundial”.

La única excepción a la regla: El "miedo" a la L

En casi 60 años de historia, la tradición se ha roto una sola vez. Ocurrió en la temporada 2015, para la edición 50. La liga decidió romper el protocolo y llamarlo "Super Bowl 50" en lugar de "Super Bowl L".

La razón fue puramente estética y de marketing: visualmente, la letra "L" solitaria no tenía el peso gráfico de sus predecesores. Además, en la cultura deportiva norteamericana, la "L" es el símbolo universal de Loss (derrota). La NFL no quería que su aniversario de oro estuviera asociado con el signo de "perdedor", por lo que regresaron a la numeración romana al año siguiente con el Super Bowl LI.