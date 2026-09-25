Rebeca Bernal agradece el apoyo de la afición tras su doblete con el Manchester United

Rebeca Bernal vivió una semana destacada con el Manchester United Women al conseguir la primera titularidad desde su llegada al equipo y marcar sus primeros goles en el futbol inglés. La defensa mexicana anotó un doblete en la goleada 10-1 sobre Sheffield United Women.

La futbolista ya había hecho historia al convertirse en la primera mexicana en participar en la Women's Super League. Ahora, sus dos anotaciones con el conjunto inglés generaron una respuesta de la afición mexicana, que celebró su actuación durante sus primeras semanas con el club.

Después de recibir mensajes de apoyo, Bernal utilizó su cuenta de X para agradecer las muestras de cariño que ha recibido desde su llegada al futbol profesional de Inglaterra y, particularmente, durante el proceso que ha vivido en las últimas semanas.

Rebeca Bernal ya marcó goles con el Manchester United. X: @ManUtdWomen

Rebeca Bernal reconoce un proceso complejo en Inglaterra

La mexicana señaló que su adaptación ha representado una experiencia importante, aunque también reconoció las dificultades que ha enfrentado durante este periodo. En su mensaje, destacó que el respaldo recibido le ha servido como una motivación adicional.

Quería tomarme este momento para agradecer a todxs por su cariño, siempre lo he sentido pero estas últimas semanas han estado muy top. Ha sido un proceso bonito y único pero no les mentiré también muy complejo y retador, dónde su apoyo me da esa fuerza extra para dar siempre lo mejor de mi, lxs tqm.

Bernal marca dos goles en el debut del Manchester United

El Manchester United Women comenzó su participación en la Subway Players Cup a media semana frente al Sheffield United Women. Bernal apareció en el once titular y respondió con dos anotaciones de cabeza durante el encuentro.

Su actuación contribuyó a que el conjunto de Manchester se impusiera 10-1 y comenzara el torneo de copa en la primera posición de la clasificación general. Para la mexicana, el partido representó además sus primeros goles desde su llegada al futbol inglés.

La Subway Players Cup contempla una primera fase bajo formato de liga. Cada equipo disputa seis encuentros, con tres como local y tres como visitante, antes de definir a los ocho conjuntos que avanzarán a los cuartos de final.

Los primeros lugares continuarán entonces en la etapa de eliminación directa, por lo que el Manchester United comenzó el torneo con un resultado que le permitió colocarse en la parte alta de la clasificación.

Bernal y el conjunto inglés iniciaron así su participación en la competición, mientras la mexicana continúa con su proceso de adaptación después de sus primeras semanas en el futbol profesional de Inglaterra.