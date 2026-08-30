Dani Alves pierde recurso: pagará 2.25 millones de dólares a los Pumas 

La novela legal entre Dani Alves y Pumas sumó un nuevo capítulo y, nuevamente, con una resolución favorable para el conjunto universitario. Un tribunal federal de Suiza rechazó el recurso presentado por el exfutbolista brasileño en contra del club mexicano por la rescisión de su contrato.

El conflicto se remonta a 2023, cuando Pumas decidió poner fin a su relación contractual con Alves después de que el entonces jugador fuera encarcelado en Barcelona por un caso de abuso sexual. Aunque en una primera instancia la FIFA había fallado a favor del brasileño, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) posteriormente determinó que el club actuó de manera justificada.

Además, el TAS condenó a Dani Alves a pagar 2.25 millones de dólares a Pumas por concepto de daños y perjuicios, aunque redujo la penalidad económica establecida inicialmente en el contrato.

El nuevo fallo corresponde a la sentencia 4A_490/2025, en la que el máximo tribunal suizo consideró que los argumentos presentados por la defensa del brasileño no podían prosperar debido al limitado margen de revisión que existe sobre los laudos internacionales.

“Alves pretendía revisar cuestiones de fondo y valoración de pruebas, lo cual excede el limitado control del Tribunal Federal sobre los laudos internacionales. El TAS había considerado justificada la rescisión de Pumas y condenó a Alves a 2.25 millones de dólares, reduciendo la penalidad contractual. El laudo del TAS quedó firme”, explicó Marcelo Bee, abogado especialista en derecho deportivo.

La resolución también establece que Dani Alves deberá cubrir 17 mil francos suizos por costos judiciales, además de una indemnización de 19 mil francos a Pumas por concepto de costas.

Con el rechazo definitivo del recurso, la decisión del TAS se mantiene vigente y Pumas conserva la resolución favorable en una disputa contractual que sigue dejando capítulos, pero que ahora parece haber cerrado una importante batalla legal a favor de los auriazules.