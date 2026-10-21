Real Madrid vs Leipzig, EN VIVO Jornada 3 de la Champions League
Detalles, imágenes y goles del partido del Real Madrid y Leipzig, partido de la jornada 3 de la Champions League, que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu
¡¡Se terminó el primer tiempo!!
¡¡¡¡¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!!!!! En el área, Mbappé abrió para Valverde, quien mandó diagonal retrasada, Güler remató y el arquero había hecho una gran atajada, pero el balón quedó a la deriva y Bernardo Silva llegó para empujarlo
¡¡¡Courtois!!! David Raum mandó un pase filtrado para dejar solo a Christopher Nkunku y en su remate el arquero del Madrid salvó con mano derecha
¡¡¡Qué susto se llevó el Leipzig!!! Valverde se animó a atacar, desbordó y sirvió para Bellingham, quien mandó un violento disparo ligeramente por arriba del arco
En el área, Nkunku va al césped tras un impacto de Rüdiger, pero el árbitro marca saque de meta
Valverde está sufriendo con la habilidad de Nusa; el jugador del Real Madrid detuvo al del Leipzig con falta
Antonio Nusa ha sido un dolor de cabeza para Federico Valverde
¡¡¡Atajadón de Vandevoordt!!! Vinícius Jr atravesó medio campo y al llegar al área mandó un disparo que rechazó el arquero con su mano izquierda
¡¡¡Atajadón de Courtois!!! Remate de Rómulo Cardoso en el área chica que rechazó el arquero del Madrid a una mano
Remate de Mbappé que pasó a un costado
¡¡¡Otro susto para el Leipzig!!! Pase peligroso de Güler que se paseó por el área chica
¡¡¡Se salvó el Leipzig!!! Güler filtró el esférico y Bernardo perdonó el primero tras su remate de "tacón"
Mbappé perdió el esférico, pero el contragolpe del Leipzig no fue efectivo
El Real Madrid presiona alto, tratando de recuperar el esférico lo antes posible
¡¡¡Susto para el Real Madrid!!! Rómulo Cardoso se enfilaba solo frente a Courtois, pero Rudiger cortó el avance
El Leipzig no salió a aguantar, está siendo propositivo
¡¡¡Inicia el partido!!!
Salen los equipos a la cancha
El Santiago Bernabéu se ha vuelto una fortaleza. De 21 partidos, registran 17 victorias, dos empates y dos derrotas (éstas últimas ante Bayern Múnich y Getafe)
El Leipzig será el termómetro del Real Madrid de cara al Clásico español
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre el Real Madrid y el Leipzig, jornada 3 de la Champions League!