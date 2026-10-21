Rodrigo Pacheco se une a los Texas Longhorns de la Universidad de Texas; ¿Dejará el circuito ATP?

El tenis mexicano suma un nuevo capítulo en la formación de sus jóvenes talentos. Rodrigo Pacheco firmó un Acuerdo de Becas Atléticas (ASA) para incorporarse a los Texas Longhorns a partir de enero de 2027. La llegada del yucateco al programa de tenis varonil de la Universidad de Texas fue anunciada por el entrenador en jefe Bruce Berque.

El entrenador de los Longhorns destacó las cualidades de Pacheco, a quien ha seguido durante los últimos años, subrayando tanto su nivel de juego como su capacidad competitiva y espíritu de equipo para integrarse al plantel en el inicio del curso 2027.

"Lo conozco desde hace varios años, y siempre ha quedado claro que Rodrigo no solo es un excelente jugador de tenis, sino también un luchador increíble y un tipo muy orientado al equipo. No tengo ninguna duda de que tendrá un gran impacto en nuestra alineación, será un excelente compañero de equipo y se enorgullece de ser un Longhorn"

Pacheco continúa en el circuito ATP

Pese a este importante compromiso dentro del tenis universitario de Estados Unidos, el plan de trabajo del tenista azteca no contempla un alejamiento del circuito profesional. Pacheco mantendrá su calendario en el tour de la ATP, alternando su actividad en los torneos profesionales con su participación colegial en la NCAA.

Rodrigo Pacheco disputó en Vietnam la primera final ATP Challenger de su carrera y continuará su ascenso en el ranking mundial. Cortesía Fmtmex

Trayectoria de Rodrigo Pacheco en el tenis

Con 21 años, el zurdo nacido en Mérida ostenta las mejores posiciones de su carrera profesional en los escalafones de la ATP, habiendo alcanzado el lugar 196 en individuales en septiembre de 2025 y el 132 en dobles en marzo de 2026.

En su trayectoria profesional acumula siete títulos (tres en singles y cuatro en dobles), entre los que destacan sus triunfos en torneos M15 y M25 en México y el extranjero, así como campeonatos de categoría Challenger en dobles.

En torneos de máximo nivel, Pacheco cuenta con apariciones en las fases de clasificación de Roland Garros, el Abierto de Australia y el US Open, torneo donde sumó una victoria en la qualy de 2025 frente al francés Sascha Gueymard Wayenburg. Además, ostenta triunfos sobre tenistas ubicados en el Top 50, como el australiano Aleksandar Vukic en el ATP 500 de Acapulco 2025, resultado que lo convirtió en el mexicano más joven en ganar un partido de cuadro principal de la ATP desde 1996.