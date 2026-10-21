Fallece Allen Bailey, exjugador de los Chiefs, a los 37 años 

Allen Bailey, exjugador de la NFL, fue encontrado sin vida por su esposa en su domicilio de Florida, de acuerdo con información publicada por el medio estadounidense TMZ. El reporte cita declaraciones de su hermano, Alford Bailey Jr., sobre las circunstancias del hallazgo.

Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido confirmada. Según el mismo medio, la familia considera que pudo deberse a causas naturales.

La trayectoria de Bailey en la NFL

Allen Bailey llegó a la NFL en 2011, cuando los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en la tercera ronda del draft, después de jugar futbol americano universitario con los Miami Hurricanes, de la Universidad de Miami.

Durante ocho temporadas con Kansas City, de 2011 a 2018, disputó 102 partidos y registró 19.5 capturas de quarterback. En 2019 se incorporó a los Atlanta Falcons, equipo con el que jugó durante dos temporadas y sumó 31 encuentros. Su salida de la franquicia en febrero de 2021 marcó el final de su carrera profesional.

A lo largo de sus 10 temporadas en la NFL, Bailey participó en 133 partidos de temporada regular, con un registro de 22 capturas y 248 tacleadas combinadas.

Tras conocer su fallecimiento, los Chiefs expresaron sus condolencias a familiares y amigos a través de un mensaje en el que recordaron al defensivo como un compañero excepcional, generoso y de buen corazón.

¿Qué hizo Allen después de retirarse?

Después de concluir su carrera profesional en 2021, Bailey mantuvo su compromiso con su comunidad de Georgia a través de la Allen Bailey Foundation, organización enfocada en apoyar a jóvenes deportistas y familias de la región.

Entre sus iniciativas se encontraban campamentos gratuitos de futbol americano para jóvenes, entrega de mochilas para estudiantes y actividades de apoyo a familias durante la temporada de Acción de Gracias; de igual manera, impulsó espacios para que los jóvenes practiquen sus habilidades deportivas y tuvieran acceso a recursos educativos.

Su trabajo comunitario le permitió mantener el vínculo con su lugar de origen, mientras compartía su experiencia en el futbol americano con nuevas generaciones.

Los Atlanta Falcons, equipo en el que Bailey disputó las últimas dos temporadas de su carrera en la NFL, también expresó sus condolencias por su deceso.