El Real Madrid continúa asegurando la continuidad de sus principales figuras. El club blanco anunció este jueves la renovación de Aurélien Tchouaméni hasta el 30 de junio de 2032, una ampliación de cuatro temporadas respecto a su contrato anterior, que finalizaba en 2028.

El mediocampista francés, de 26 años, llegó al Santiago Bernabéu en el verano de 2022 procedente del AS Mónaco y se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del equipo dirigido por José Mourinho.

En sus cinco temporadas con la camiseta madridista, Tchouaméni acumula 205 partidos oficiales y ocho títulos: una Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El acuerdo representa otro movimiento de la directiva para proteger el futuro deportivo de la plantilla y mantener una base de futbolistas que combine experiencia, talento y proyección internacional.

Tchouaméni se suma a las renovaciones de Vinícius Júnior y Arda Güler

La ampliación del contrato del internacional francés se incorpora a una serie de acuerdos con los que el Real Madrid ha asegurado la permanencia de varios de sus principales referentes.

Vinícius Júnior fue el primero de este grupo en extender su vínculo hasta junio de 2032, en una renovación anunciada en agosto pasado, antes del inicio de la presente temporada. El brasileño representa una de las principales referencias ofensivas del proyecto madridista.

Esta semana también se confirmó la continuidad de Arda Güler. El futbolista turco, de 21 años, acordó una ampliación contractual hasta el 30 de junio de 2032, después de disputar 126 partidos y conquistar cinco títulos desde su llegada al club en 2023.

Con Tchouaméni y Güler como los anuncios más recientes, el Real Madrid refuerza su apuesta por mantener a largo plazo una estructura competitiva alrededor de jugadores que todavía tienen varios años de desarrollo por delante.

Jude Bellingham también asegura su futuro en el Real Madrid

Otro de los nombres importantes en la política de renovaciones madridista es Jude Bellingham. El centrocampista inglés, de 23 años, también ha avanzado en las conversaciones para prolongar su permanencia en Madrid.

De acuerdo con reportes publicados en octubre, ambas partes alcanzaron un acuerdo para extender su contrato hasta junio de 2031, con una mejora de sus condiciones económicas. Su vínculo original terminaba en 2029.

La continuidad de Bellingham completaría otro movimiento estratégico del club para proteger a una generación de futbolistas que constituye la base de su proyecto deportivo.

Con las renovaciones de Vinícius, Güler y Tchouaméni anunciadas, y el acuerdo reportado con Bellingham, el Real Madrid busca dar estabilidad a su plantilla y reducir la incertidumbre sobre el futuro de sus principales figuras.