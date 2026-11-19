La FIFA confirmó este jueves que Philippe Diallo y Kohzo Tashima competirán contra Gianni Infantino por la presidencia del organismo en las elecciones de 2027. El francés y el japonés presentaron sus candidaturas antes del cierre del plazo establecido en Zúrich, respaldadas por cartas de nominación de cinco federaciones miembro cada una.

La contienda representa un nuevo desafío para Infantino, quien buscará extender su gestión al frente del máximo organismo del futbol mundial, cargo que ocupa desde 2016.

Elecciones de FIFA: fechas clave y posible alianza contra Infantino

La votación definitiva se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, con la participación de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA.

Antes de llegar a las urnas, un comité electoral integrado por tres miembros evaluará los requisitos de elegibilidad e integridad de los aspirantes. El organismo tendrá como fecha límite el 18 de febrero para determinar quiénes cumplen las condiciones y podrán aparecer en la boleta. Las decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana.

Entre los aspirantes destaca Philippe Diallo, de 63 años, presidente de la Federación Francesa de Futbol. Su candidatura cuenta con el respaldo de sectores de la UEFA y ha sido impulsada por Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Futbol.

Diallo incluso adelantó que buscará convencer a Kohzo Tashima de unir fuerzas para presentar un frente común contra Infantino.

El dirigente japonés, de 68 años, fue seleccionado nacional y forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015. Su candidatura representa un hecho destacado para el futbol de su país, mientras que su propuesta pone el acento en recuperar los valores de honestidad e integridad dentro del organismo.

Infantino enfrenta críticas por su gestión al frente de FIFA

La aparición de dos candidaturas opositoras se produce en medio de cuestionamientos a la gestión de Infantino, quien ha enfrentado controversias por decisiones financieras y deportivas.

Entre los episodios más recientes destaca un proyecto revelado en julio que contemplaba la venta de participaciones en los ingresos de la Copa del Mundo a inversionistas privados. La iniciativa terminó por abandonarse ante las críticas que generó.

También provocó polémica la anulación de la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el pasado Mundial, después de una intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las críticas han llegado incluso desde el entorno de las selecciones nacionales. Jürgen Klopp, actual seleccionador de Alemania, cuestionó esta semana el rumbo del organismo y afirmó que existe un "consenso unánime" sobre la necesidad de un cambio en su dirección.

El técnico también consideró que la situación de la FIFA es peor que durante la gestión de Joseph Blatter, antecesor de Infantino. Sus declaraciones se suman a las voces que cuestionan la continuidad del actual presidente y anticipan una contienda electoral marcada por el debate sobre el rumbo del futbol mundial.