Tremenda celebración de Mourinho a la victoria del Real Madrid ante Barcelona (VIDEO)

En el Spotify Camp Nou, José Mourinho volvió a ser el de siempre. Kylian Mbappé firmó el doblete que selló la victoria del Real Madrid por 1-2 ante el Barcelona y tanto desató al portugués como en sus mejores épocas.

El francés, que ya había abierto el marcador poco antes del descanso aprovechando un despeje defectuoso, redondeó una actuación decisiva y le dio a su entrenador el motivo perfecto para revivir una de las imágenes más icónicas de su carrera.

Mourinho no se quedó en la zona técnica. Saltó al césped con los brazos abiertos, la cara transformada y una energía que recordaba a las noches más intensas de su trayectoria.

Recorrió varios metros a toda velocidad y se tiró de rodillas en un espectacular deslizamiento sobre el verde del Camp Nou, con la lengua fuera en un gesto de puro éxtasis.

Era el mismo Mourinho que celebraba los golazos de Cristiano o los triunfos imposibles: visceral, teatral y completamente entregado al momento.

La novena victoria de Mourinho sobre el Barcelona

Esta es la novena vez que José Mourinho derrota al Barcelona en su carrera, sumando sus etapas en el Chelsea, el Inter de Milán y el Real Madrid.

Antes de este Clásico en el Camp Nou, el portugués acumulaba ocho triunfos oficiales ante el equipo blaugrana: dos con el Chelsea, uno histórico con el Inter en las semifinales de la Champions League de 2010 y cinco durante su primera etapa en el Santiago Bernabéu.

Con el Madrid de 2010-2013 ya había vencido en partidos decisivos como la Final de la Copa del Rey de 2011, la Liga en el Camp Nou en 2012 o la Supercopa.

Ahora, de vuelta al banquillo blanco más de una década después, ha sumado la novena y lo ha hecho de la manera más mourinhista posible: con un doblete de Mbappé y una celebración de rodillas que recuerda que, frente al Barcelona, 'The Special One' nunca ha dejado de ser especial.