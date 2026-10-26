¡Vaya reacción! Kylian Mbappé, el único que reaccionó diferente al Balón de Oro de Harry Kane

Logró esbozar una sonrisa, pero fue lo máximo que pudo hacer.

El delantero francés, Kylian Mbappé, estuvo presente en la Gala del Balón de Oro como uno de los nominados para ser reconocido como el mejor jugador, acompañado de otras estrellas del futbol mundial como el joven delantero español y Campeón de mundo, Lamine Yamal.

Sin embargo, cuando el ex delantero brasileño, Ronaldo Nazario leyó el nombre de quien sería reconocido como el mejor jugador, Kylian fue captado por las cámaras, y aunque inmediatamente comenzó a aplaudir como todos los presentes, fue el único que omitió un gesto evidente.

El ganador, Harry Kane, delantero inglés de la selección de su país y atacante del Bayern Munich, sentado al lado de Katie Goodland, se esposa, se puso de pie para estrechar la mano de los otros jugadores que estaban sentados a su lado. Ubicado a su izquierda se encontraba el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien fue el único que no se puso de pie para abrazarlo por el logro obtenido.

Las razones del Balón de Oro de Harry Kane

El triunfo de Harry Kane en el Balón de Oro 2026 premia una de las campañas individuales y colectivas más contundentes del fútbol contemporáneo. El capitán de la Selección de Inglaterra superó en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal gracias a un desempeño demoledor.

Harry Kane marcó 73 goles totales acumulados entre el FC Bayern München y la Selección de Inglaterra. Fueron 36 goles en la Bundesliga y 14 goles en la Liga de Campeones de la UEFA, adjudicándose la Bota de Oro europea y el Trofeo Gerd Müller al máximo anotador.