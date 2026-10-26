Alexia Putellas gana el Balón de Oro 2026; la 'Reina' volvió al trono en el futbol femenil

Tras superar una de las lesiones más duras de su carrera (rotura del ligamento cruzado anterior en 2022), Alexia Putellas ha demostrado una vez más por qué es una de las mejores jugadoras de la historia y ganó el Balón de Oro 2026.

En la temporada 2025-26, de vuelta a su mejor nivel y como capitana del FC Barcelona, lideró a un equipo que, pese a las ausencias de figuras como Aitana Bonmatí durante varios meses, arrasó con todo.

Alexia Putellas en la gala del Balón de Oro 2026 REUTERS

El Barca conquistó el póker de títulos: Liga F (séptima consecutiva), Champions League, Copa de la Reina y Supercopa de España. Con su liderazgo, visión de juego y capacidad goleadora, Putellas se erigió como la pieza clave de un dominio absoluto, culminando su etapa en el club de sus amores antes de fichar por el London City Lionesses.

Su temporada fue sencillamente extraordinaria. En 43 partidos con el Barcelona sumó 21 goles y 13 asistencias en todas las competiciones del club, cifras que la situaron entre las más productivas del futbol femenino europeo.

Destacó especialmente en la Champions League, donde en 11 encuentros marcó 8 goles y dio 6 asistencias, siendo nombrada Jugadora de la Temporada de la competición. En Liga F aportó 9 goles y 7 asistencias en 25 partidos. A nivel de creación, generó 89 ocasiones (19 de ellas claras), registró el mayor número de pases al último tercio y el más alto de las principales competiciones.

Con la Selección Española, añadió títulos y rendimiento de élite, incluyendo la Nations League, redondeando un año en el que acumuló 26 goles y 15 asistencias en más de 50 partidos entre club y selección.

Con este tercer Balón de Oro (tras los de 2021 y 2022), Putellas iguala el récord de Aitana Bonmatí y cierra un círculo de resiliencia y excelencia. Su vuelta tras la lesión no solo fue exitosa, sino histórica: lideró un cuadruplete, fue decisiva en Europa y reafirmó su estatus como referente absoluto del futbol femenino.