Rays a un paso del Clásico de Otoño: dominan 3-2 a los Guardians

Los Tampa Bay Rays se impusieron 3-1 a los Cleveland Guardians en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana disputado este domingo en el Progressive Field, y con ello tomaron una ventaja de 3-2 en la serie.

Desde el primer inning los Rays presionaron al abridor Parker Messick. Yandy Díaz abrió con doble y, tras bases llenas, Jonny DeLuca recibió una base por bolas forzada que anotó la primera carrera.

En la segunda, Ben Williamson se embazó y Jonathan Aranda lo impulsó con un sencillo al jardín izquierdo. En la tercera, Chandler Simpson dobló, robó tercera y Liam Hicks lo anotó con un sencillo al centro. Los Rays sumaron una carrera en cada uno de los tres primeros innings y nunca miraron atrás.

Los jugadores de Rays celebrando la victoria ante Gaurdians REUTERS

Drew Rasmussen fue la gran figura: lanzó siete entradas sólidas, permitió solo una carrera, cuatro hits, una base por bolas y seis ponches. El bullpen de Cleveland mantuvo a raya a la ofensiva de Tampa después del tercer inning, y Steven Kwan brilló a la defensa con un lanzamiento preciso al home y un atrapada de pared en el noveno que robó un extra-base a Victor Mesa Jr.

Pero el daño temprano ya estaba hecho. Rasmussen se llevó la victoria (su segunda en postemporada) y Bryan Baker cerró con salvamento.

Los Rays, cerca de la Serie Mundial

Los Rays están a una victoria de clasificar a la Serie Mundial. Con la serie 3-2 a su favor, el lunes (19 de octubre) reciben a los Guardians en el Tropicana Field para el Juego 6.

Si ganan, se miden a los Milwaukee Brewers en el Clásico de Otoño (que arranca el viernes 23 de octubre). Tampa, que barrió a los Yankees en la Serie Divisional, ahora tienen la serie en casa y el momento de dos victorias consecutivas.

Los Guardians, por su parte, quedan en el abismo: deben ganar los dos partidos restantes en St. Petersburg (Juego 6 el lunes y, si es necesario, el Juego 7 el martes) para salvar la temporada. El ganador de esta serie se enfrentará a los Brewers, que ya están clasificados al Clásico de Otoño.