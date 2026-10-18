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Rayados logra ajustada victoria ante Pachuca que los pone en Liguilla

El equipo de Matías Almeyda tuvo un partido irregular y apenas logró una ajustada victoria ante Pachuca

Por: Eduardo Cristobal Colin

Los Rayados vencieron a Pachuca y se colocan en la Liguilla
Los Rayados vencieron a Pachuca y se colocan en la LiguillaMEXSPORT

En una noche de contrastes en el Estadio BBVA, los Rayados apenas consiguieron la victoria (2-1) ante Pachuca, que los deja en los puestos de Liguilla para la fecha doble.

La Pandilla arrancó con una intensidad ofensiva que dejó sin respuesta a los Tuzos en los primeros minutos. Tras un penal fallado por Lucas Ocampos, Diego Rossi no tardó en abrir el marcador cerca del minuto 13 con una definición a quemarropa que aprovechó el desconcierto en el área hidalguense.

Apenas tres minutos después, un contragolpe preciso encabezado por Ocampos dejó solo a Jesús Corona frente al arco, y el mexicano definió con sangre fría para poner el 2-0.

Jugadores de Monterrey celebrando el triunfo ante Pachuca
Jugadores de Monterrey celebrando el triunfo ante PachucaMEXSPORT

El Gigante vibró con ese arranque fulminante, en el que Rayados combinó velocidad, claridad en los pases y contundencia para adelantarse con autoridad antes del descanso. El complemento fue otra historia.

Pachuca reaccionó, empujó con centros y presencia de Salomón Rondón, y al minuto 75 el venezolano descontó de cabeza tras un servicio de Jorge Berlanga en un córner.

El cierre se volvió nervioso, con los Tuzos asediando y Rayados retrocediendo líneas, pero la defensa albiazul, apoyada en la portería de Esteban Andrada, aguantó el vendaval y se llevó los tres puntos en un partido que terminó 2-1.

¿Cómo van Rayados y Pachuca en la tabla?

Con este triunfo, Rayados suma tres puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla general del Apertura 2026 con 17 unidades (11 partidos: 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas, diferencia de +3).

Por su parte, Pachuca permanece en el decimocuarto puesto con 13 puntos (12 partidos: 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas, también con +3 de diferencia), una posición que los mantiene fuera de los puestos de clasificación y con la necesidad urgente de sumar en las fechas restantes.

En la Jornada 13, ambos enfrentan compromisos exigentes. Rayados visita a Puebla el miércoles 21 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc. Pachuca, en tanto, recibe a Cruz Azul el mismo día en el Estadio Hidalgo, un choque directo que puede definir si los Tuzos logran reaccionar o se alejan aún más de la zona de Liguilla.

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