Rayados logra ajustada victoria ante Pachuca que los pone en Liguilla

En una noche de contrastes en el Estadio BBVA, los Rayados apenas consiguieron la victoria (2-1) ante Pachuca, que los deja en los puestos de Liguilla para la fecha doble.

La Pandilla arrancó con una intensidad ofensiva que dejó sin respuesta a los Tuzos en los primeros minutos. Tras un penal fallado por Lucas Ocampos, Diego Rossi no tardó en abrir el marcador cerca del minuto 13 con una definición a quemarropa que aprovechó el desconcierto en el área hidalguense.

Apenas tres minutos después, un contragolpe preciso encabezado por Ocampos dejó solo a Jesús Corona frente al arco, y el mexicano definió con sangre fría para poner el 2-0.

Jugadores de Monterrey celebrando el triunfo ante Pachuca MEXSPORT

El Gigante vibró con ese arranque fulminante, en el que Rayados combinó velocidad, claridad en los pases y contundencia para adelantarse con autoridad antes del descanso. El complemento fue otra historia.

Pachuca reaccionó, empujó con centros y presencia de Salomón Rondón, y al minuto 75 el venezolano descontó de cabeza tras un servicio de Jorge Berlanga en un córner.

El cierre se volvió nervioso, con los Tuzos asediando y Rayados retrocediendo líneas, pero la defensa albiazul, apoyada en la portería de Esteban Andrada, aguantó el vendaval y se llevó los tres puntos en un partido que terminó 2-1.

¿Cómo van Rayados y Pachuca en la tabla?

Con este triunfo, Rayados suma tres puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla general del Apertura 2026 con 17 unidades (11 partidos: 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas, diferencia de +3).

Por su parte, Pachuca permanece en el decimocuarto puesto con 13 puntos (12 partidos: 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas, también con +3 de diferencia), una posición que los mantiene fuera de los puestos de clasificación y con la necesidad urgente de sumar en las fechas restantes.

En la Jornada 13, ambos enfrentan compromisos exigentes. Rayados visita a Puebla el miércoles 21 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc. Pachuca, en tanto, recibe a Cruz Azul el mismo día en el Estadio Hidalgo, un choque directo que puede definir si los Tuzos logran reaccionar o se alejan aún más de la zona de Liguilla.