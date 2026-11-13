Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, debuta en campaña publicitaria a los cuatro años

La proyección comercial de Lamine Yamal ha trascendido las canchas para alcanzar de lleno a su círculo más cercano. A sus apenas cuatro años, Keyne, el hermano menor del atacante del FC Barcelona, se ha convertido en el protagonista de una nueva campaña publicitaria de la firma de moda BOSS, dando su primer paso en la industria del modelaje infantil y confirmando el enorme arrastre mediático que genera el apellido Yamal.

En las imágenes promocionales difundidas por la marca, el pequeño aparece luciendo prendas de la línea infantil con la naturalidad que lo ha caracterizado frente a las cámaras desde que irrumpiera en la escena pública. La elección de Keyne por parte de una etiqueta global responde a la conexión orgánica que el niño ha construido con la audiencia digital y los aficionados al futbol alrededor del mundo.

De los festejos en Berlín a las pasarelas digitales

Aunque Keyne es medio hermano de Lamine por parte de su madre, Sheila Ebana, el vínculo entre ambos ha sido inseparable y sumamente visible en los momentos cumbre de la carrera del futbolista. El menor cobró notoriedad internacional durante la Eurocopa 2024 en Alemania, cuando bajó al césped en reiteradas ocasiones portando el dorsal 19 de España. Las postales de Keyne jugando con el balón en el Estadio Olímpico de Berlín y acompañando a su hermano mayor en la celebración del título dieron la vuelta al mundo.

Desde entonces, su presencia se volvió habitual en los momentos de mayor exposición del extremo azulgrana: desde los festejos en los palcos y la cancha con el FC Barcelona, hasta galas internacionales como la entrega del Balón de Oro en París, sin dejar de lado los constantes videos virales que el propio Lamine comparte en sus plataformas sociales bailando o jugando con él en casa.

Mounir Nasraoui: el fenómeno paralelo en redes y el ascenso familiar

El impacto mediático y financiero de la explosión futbolística de Lamine Yamal también tiene un reflejo directo en la figura de su padre, Mounir Nasraoui. Conocido en el entorno digital bajo el alias de Hustle Hard 304, Nasraoui ha capitalizado la fama de su hijo para convertirse por cuenta propia en una celebridad de las redes sociales, acumulando cientos de miles de seguidores gracias a sus transmisiones en vivo, publicaciones espontáneas y su estilo directo.

Impulsado por los contratos profesionales de Lamine con el conjunto culé, su consolidación como figura de la Selección Española y sus lucrativos acuerdos comerciales con marcas globales, Mounir lleva hoy un estilo de vida económicamente holgado. A través de sus perfiles sociales, el padre del futbolista suele documentar su nueva realidad rodeada de comodidades, viajes internacionales y eventos exclusivos, reflejando la radical transformación financiera que el talento del joven delantero ha significado para toda su familia.