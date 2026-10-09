Rayados busca romper su mala racha ante el festejo del América

Rayados de Monterrey afrontará una prueba crucial este 10 de octubre cuando visite al conjunto azulcrema en la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto busca terminar con los seis años sin conseguir una victoria en la casa de las Águilas; de igual manera, este encuentro formará parte de los festejos por el 110 aniversario del club América.

El partido se disputará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, donde América buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos ante uno de sus rivales en la lucha por los primeros lugares del futbol mexicano.

Rayados quiere renovar el registro

La última victoria de Monterrey como visitante ante las Águilas ocurrió el 22 de agosto de 2020, durante la Jornada 6 del torneo Guard1anes 2020. En aquella ocasión, los regiomontanos se impusieron con un marcador a favor 3-1 en el entonces llamado Estadio Azteca.

Nicolas Sánchez abrió el marcador desde el punto penal, mientras que Vincent Janssen amplió la ventaja antes del descanso. En la segunda mitad, Emmanuel Aguilera descontó para el América de la misma manera, pero Maximiliano Meza marcó el tercer tanto de Rayados y aseguró su triunfo.

Desde entonces, Monterrey no ha conseguido repetir una victoria en el territorio azulcrema; por ello, el compromiso de este sábado representa una oportunidad para terminar con la sequía y cambiar la historia de sus visitas ante el conjunto capitalino.

Monterrey venció 3-1 al América en el Estadio Azteca el 22 de agosto del 2020, su último triunfo como visitante ante las Águilas. Mexsport

América quiere celebrar su aniversario con una victoria

El encuentro llega en una fecha especial para el América, ya que se contempla que el partido sea la celebración junto a su afición de su 110 aniversario; el 12 de octubre es la fecha oficial de su nacimiento.

El equipo azulcrema tendrá la oportunidad de disputar uno de sus compromisos como local en medio de los festejos por su historia.

Las Águilas buscarán dar el mejor regalo a sus aficionados. Rayados llegará con la intención de aprovechar el partido para dejar atrás los seis años sin ganar en esa cancha.

Uno de los duelos estelares de la Jornada 11 pondrá frente a frente dos objetivos: El deseo de Monterrey por consumar esa victoria y la intención del América de celebrar su aniversario con una victoria ante su público.