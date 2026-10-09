¡Vuelve! Luis Ángel Malagón regresa a la titularidad con América

Está de vuelta. Luis Ángel Malagón será el portero titular de América en el duelo ante Rayados, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Siete meses después de haber sufrido una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo, el guardameta mexicano vuelve a la acción con las Águilas en Liga MX. Por lo tanto, Rodolfo Cota irá a la banca.

Fuentes cercanas a Excélsior confirmaron que Guillermo Almada realizó la última práctica con Luis Ángel Malagón en el equipo titular. En el entrenamiento de este viernes, el guardameta mexicano fue el elegido para ser el arquero que vaya de inicio este sábado en el duelo ante Rayados en el Estadio Azteca, el cual se jugará en el marco del 110 aniversario del conjunto azulcrema.

Luis Malagón, portero de América MEXSPORT

¿Desde cuándo no juega Luis Ángel Malagón con América un partido oficial?

Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo el 10 de marzo de 2026. En aquel día, las Águilas enfrentaban a Philadelphia Union, duelo correspondiente a los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup. Dicha lesión se dio a raíz de un despeje en su propia área. Al momento de intentar rechazar el balón, el mexicano sintió molestias de manera inmediata.

Tras esto, el cuerpo médico de las Águilas entró de inmediato al terreno de juego, no pudo seguir en el encuentro y un día después se dio por oficial su lesión. Por lo tanto, Malagón no pudo terminar el semestre con América, se perdió la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana y estuvo ausente en esta segunda parte del año hasta este momento.

Por lo tanto, Luis Ángel Malagón acumula siete meses sin jugar con América un partido oficial. Sin embargo, esta racha se terminará este mismo sábado, pues el ‘Caballero de la Noche’ fue el arquero elegido por Guillermo Almada para defender el arco azulcrema ante Rayados y probablemente por el resto de semestre.