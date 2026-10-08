Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la jornada 11 del Apertura 2026

La Liga MX reanudará su actividad con la jornada 11 del Apertura 2026 después del parón por fecha FIFA. Entre los encuentros más destacados están el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, que se disputará en el Estadio Jalisco, y el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul en el Olímpico Universitario.

La fecha también incluye el partido entre América y Monterrey en el Estadio Banorte, además de duelos que pueden modificar las posiciones de los equipos en la clasificación. Los encuentros se repartirán entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, con transmisiones por televisión y plataformas de streaming.

Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío?

Atlas y Guadalajara se enfrentarán el sábado 10 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. El partido pondrá frente a frente al sexto y al tercer lugar de la clasificación, respectivamente, por lo que los puntos también tendrán importancia en la disputa por las posiciones de la parte alta.

Además del panorama en la tabla, el encuentro representa la rivalidad entre los dos clubes de Jalisco. Los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales ante unas Chivas que llegan mejor ubicadas en el campeonato.

La transmisión estará disponible por Canal 5 y TUDN en televisión, así como en Layvtime y ViX Premium mediante streaming.

Hernán Crespo busca convertir al Atlas en un protagonista habitual de la Liga MX. Mexsport

Pumas y Cruz Azul se reencuentran en Ciudad Universitaria

Pumas recibirá a Cruz Azul el domingo 11 de octubre a las 19:15 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El enfrentamiento llega después de que La Máquina venciera al conjunto universitario en su propia casa, un antecedente que añade un componente de rivalidad al encuentro.

El equipo auriazul necesita sumar para acercarse a los puestos de liguilla, pues se encuentra a cuatro posiciones de esa zona y dispone de menos jornadas para mejorar su ubicación. Cruz Azul, por su parte, está en zona de clasificación, pero una derrota podría comprometer su posición.

El partido podrá verse por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

Cruz Azul campeón en CU MEXSPORT

Calendario completo de la jornada 11 de Liga MX

Puebla vs. León | Viernes 9 de octubre | 19:00 horas | Estadio Cuauhtémoc | ESPN y Disney+

Tigres vs. Toluca | Viernes 9 de octubre | 21:00 horas | Estadio Universitario | Azteca 7, FOX y FOX One

FC Juárez vs. Tijuana | Sábado 10 de octubre | 17:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez | Azteca 7, FOX y FOX One

Querétaro vs. Atlante | Sábado 10 de octubre | 17:00 horas | Estadio Corregidora | FOX+ y FOX One

Atlas vs. Guadalajara | Sábado 10 de octubre | 19:00 horas | Estadio Jalisco | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium

América vs. Monterrey | Sábado 10 de octubre | 21:10 horas | Estadio Banorte | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium

Atlético de San Luis vs. Santos Laguna | Domingo 11 de octubre | 17:00 horas | Estadio Alfonso Lastras | ESPN2, Disney+ y ViX Premium

Pachuca vs. Necaxa | Domingo 11 de octubre | 17:10 horas | Estadio Hidalgo | FOX y FOX One

Pumas vs. Cruz Azul | Domingo 11 de octubre | 19:15 horas | Estadio Olímpico Universitario | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium