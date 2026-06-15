Raúl Jiménez tiene nuevo entrenador en los Wolves: César Peixoto toma el timón del Wolverhampton

La renovación del Wolverhampton Wanderers tras su descenso de la Premier League dio un giro. A pocos días de confirmar el regreso de Raúl Jiménez, el club anunció la contratación de César Peixoto como su nuevo director técnico.

El estratega portugués, de 46 años, asume el cargo con un contrato de dos años, con la misión inmediata de reconstruir un proyecto que, tras ocho temporadas en la élite del futbol inglés, buscará recuperar su lugar en la máxima categoría desde la Championship.

El nombramiento de César Peixoto llega apenas días después de la salida de Rob Edwards. La directiva del club busca un cambio de aire urgente y una identidad clara para afrontar el desafío que supone la segunda división inglesa. Peixoto llega al Molineux avalado por su capacidad táctica y la urgencia de revitalizar a un plantel que necesita volver a ser protagonista.

Raúl, con objetivos claros para el siguiente curso. X: @Wolves

Para la afición de los Wolves, la llegada de un entrenador con perfil europeo es vista con optimismo, especialmente ante la necesidad de resultados inmediatos. Su gestión será clave para integrar a las nuevas piezas del rompecabezas, incluyendo la contratación estrella del verano.

Esperan a Raúl Jiménez en su casa

El gran aliciente para la próxima temporada es, sin duda, la vuelta de Raúl Jiménez. Tras su paso por el Fulham, el delantero mexicano de 35 años regresa al club donde se consolidó como una de las figuras más emblemáticas de la historia moderna de los Wolverhampton Wanderers.

El Lobo Mexicano, como le llaman en la isla, firmó por dos temporadas con opción a una tercera. Su conexión con la grada es absoluta. Durante su primer ciclo (2018-2023), Jiménez fue la pieza clave que transformó a los Wolves de un recién ascendido a un equipo temido.

La combinación de la jerarquía de Raúl Jiménez en el ataque y la nueva metodología de César Peixoto desde el banquillo marca una nueva era en el Wolverhampton. Con el 150° aniversario del club a la vuelta de la esquina, la directiva no ha escatimado esfuerzos para asegurar que el equipo no pase mucho tiempo lejos de la Premier League.

Cesar Peixoto, con experiencia en España y Portugal. Reuters

Mientras Raúl Jiménez se enfoca en liderar el ataque de México en la Copa del Mundo 2026, la estructura del Wolverhampton ya trabaja bajo las órdenes de Peixoto.