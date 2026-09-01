León llega mermado al “partido más importante de mi carrera”, reconoce Arcila

León se prepara para las Semifinales de la Leagues Cup 2026 y, a pesar de que el conjunto de La Fiera no llega en óptimas condiciones físicas, Daniel Arcila aseguró que el compromiso ante los Diablos Rojos es el más importante de su vida.

Tras empatar frente al Atlante y perder una racha de 7 partidos con victorias de manera consecutiva, Javier Gandolfi aseguró que el conjunto Esmeralda no se encuentra en óptimas condiciones físicas tras los constantes viajes a Estados Unidos, desgastando a un plantel que se encuentra a un triunfo de amarrar su sitio en la Concachampions 2027, por lo que el compromiso ante Toluca será vital:

“A veces es complejo por los viajes, los entrenamientos que son pocos y pudiéramos seguir hablando mucho del tema. Tenemos un calendario apretado y tampoco es que busquemos excusas, pero sí es una realidad que debemos acomodarnos. En situaciones así, normalmente andas sin el tanque lleno”.

En el Apertura 2026, Javier Gandolfi suma su segundo semestre en la Liga MX dirigiendo al León. Mexsport

Una de las grandes figuras para León en este inicio de semestre es Daniel Arcila, mediocampista que se ha ganado un sitio como inamovible durante este tercer torneo defendiendo los colores de La Fiera y ve en este duelo ante Toluca su partido más importante:

“Mañana me juego el partido más importante de mi vida, en mi corta carrera no había tenido un partido tan importante. Me siento agradecido con Dios por ponerme aquí con este gran equipo y esta gran institución”.

León Vs Toluca EN VIVO a través de Imagen TV

La Semifinal de la Leagues Cup entre Panzas Verdes y Diablos Rojos podrá sintonizarse EN VIVO a través de México, duelo que revelará al primer finalista del certamen binacional que hará historia al contar con un campeón mexicano, mismo que saldrá entre León, Toluca, América o Monterrey.

Día: miércoles 2 de septiembre, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV en México: a través de Imagen Televisión.

BFG