Raúl Jiménez va por el gol 200 en Old Trafford; así puedes ver el partido

Raúl Jiménez está a un paso de una cifra simbólica en su carrera profesional. El delantero mexicano llegará al partido del domingo con 199 goles oficiales, y Old Trafford aparece como el escenario donde podría alcanzar el gol 200, una marca reservada para trayectorias largas, sostenidas y de impacto internacional.

El atacante del Fulham atraviesa un momento de estabilidad futbolística. Recuperó continuidad, confianza y protagonismo dentro del esquema ofensivo, y cada partido se ha convertido en una oportunidad para seguir sumando en una cuenta personal que abarca clubes y Selección Mexicana. El siguiente reto no es menor: enfrentar al Manchester United en una de las canchas más icónicas del futbol mundial.

El contexto del partido añade peso al posible hito individual. El United llega con la obligación de sostener resultados recientes y con un mensaje interno claro: no subestimar a un rival que ya ha demostrado capacidad competitiva frente a cualquier escenario.

Fulham, por su parte, asume el duelo sin complejos, con la intención de incomodar, resistir y aprovechar espacios cuando se presenten, sabiendo que un resultado positivo en Old Trafford puede tener impacto directo en su temporada.

Para Jiménez, el simbolismo es doble. Old Trafford no solo representa historia y exigencia, también es un escenario que magnifica los momentos importantes. Convertir ahí el gol 200 sería añadir un capítulo especial a una carrera que lo ha llevado de la Liga MX a la Premier League, con pasos determinantes y una resiliencia probada tras los años más difíciles.

Más allá de la marca individual, el partido tiene implicaciones directas en la Premier League. Fulham busca seguir sumando en una temporada de equilibrio y crecimiento, y dar una sorpresa que lo coloque de lleno en puestos europeos.

Por su parte, el United necesita evitar tropiezos que comprometan su posición en la tabla, donde se mantiene con margen reducido en puestos de Champions League, en una pelea que no admite errores.

En medio de ese cruce de objetivos, Raúl Jiménez podría tener hasta 90 minutos para escribir un número redondo en su historia profesional.

Cómo ver el Manchester United vs Fulham

El partido se disputará el próximo domingo a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá en exclusiva por la aplicación Fox One.

El servicio, incluido en algunos paquetes de televisión de paga, tiene un costo de 175 pesos al mes o 999 pesos por el plan anual, y será la única opción disponible en México para seguir el posible gol 200 de Raúl Jiménez en Old Trafford.