Raúl Jiménez anota en Old Trafford, pero Manchester United derrota al Fulham

El ‘Teatro de los Sueños’ fue testigo de una auténtica montaña rusa de emociones este fin de semana. En un duelo correspondiente a la Jornada 24 de la Premier League, el delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a demostrar su jerarquía al hacerse presente en el marcador, pero su esfuerzo y el de su equipo no bastaron para salir vivos de Old Trafford. El Manchester United se llevó una victoria agónica por 3-2 sobre el Fulham, en un partido que se definió en el tiempo de compensación y que dejó a los aficionados al borde del infarto.

El encuentro comenzó con un dominio marcado por los locales. Los 'Red Devils', urgidos de puntos para escalar en la tabla, golpearon primero. Al minuto 19, el brasileño Casemiro aprovechó un centro preciso de Bruno Fernandes para rematar de cabeza y vencer la resistencia del arquero, poniendo el 1-0. El Fulham intentó reaccionar, pero se fue al descanso con la desventaja y con la sensación de que el partido se les escapaba de las manos.

EL 'LOBO MEXICANO' APARECE EN EL MOMENTO CRÍTICO

Para el complemento, la situación pareció empeorar para la visita. Al minuto 56, Matheus Cunha amplió la ventaja para el Manchester United tras una asistencia de Casemiro, colocando un 2-0 que lucía lapidario. El Fulham vivió momentos de frustración, incluso el VAR les anuló un gol al minuto 65 por fuera de lugar, ahogando el grito de gol de la afición visitante.

Sin embargo, el espíritu combativo del equipo londinense despertó en la recta final. Al minuto 83, Harry Maguire cometió una falta dentro del área sobre el propio Raúl Jiménez. El árbitro no dudó y marcó el penal. Con la frialdad que lo caracteriza desde los once pasos, el "Lobo de Tepeji" tomó el balón. Al minuto 85, Raúl Jiménez cobró de manera magistral, disparando con la derecha directo al ángulo superior izquierdo, imposible para el guardameta. Este tanto significó el 2-1 y encendió la esperanza de una remontada heroica.

Raúl Jiménez anotando de penal en Old Trafford. REUTERS

El gol del mexicano inyectó adrenalina pura a sus compañeros. La presión surtió efecto y, ya en tiempo de compensación (90'+1), Kevin logró el milagro momentáneo al empatar el partido 2-2 con un disparo desde fuera del área, silenciando momentáneamente a la grada de Old Trafford.

DESENLACE CRUEL Y CAMBIOS EN LA TABLA

Cuando parecía que el Fulham rescataba un punto de oro tras ir perdiendo por dos goles, el futbol mostró su cara más cruel para el equipo de Raúl Jiménez. Al minuto 90'+4, en una de las últimas jugadas del partido, Benjamin Sesko apareció en el centro del área para conectar un servicio de Bruno Fernandes y decretar el 3-2 definitivo a favor del Manchester United.

Benjamin Sesko le dio la victoria al Manchester United. REUTERS

El silbatazo final dejó un sabor amargo para el mexicano y su equipo, que lucharon hasta el último suspiro. Con este resultado, el Manchester United llegó a 41 puntos y dio un salto gigante en la clasificación, metiéndose a puestos de Champions League al ocupar el cuarto lugar. Por su parte, el Fulham se estancó con 34 unidades y cayó al octavo puesto de la tabla general. A pesar de la derrota, la actuación de Raúl Jiménez confirmó que sigue siendo un referente en el ataque de su club, apareciendo en los momentos importantes.