Ratas se adueñan del Spotify Camp Nou tras su remodelación

El regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou no fue el soñado, ya que durante las primeras apariciones en su feudo se presentaron diversos problemas, como inundaciones justo antes de entrar a las tribunas del recinto y la aparición de ratas en diversas zonas del estadio, detalles que no pasaron de largo en redes sociales.

Fue el pasado domingo 25 de enero cuando Barcelona enfrentó a Real Oviedo en la cancha del Spotify Camp Nou y, pese a conseguir un triunfo que los mantiene en la cima de LaLiga luego de 21 Jornadas, se viralizaron diversas imágenes de acompañantes no deseados.

Con ratas a un costado de la cancha, y hasta en las zonas de la tribuna del estadio, el recientemente remodelado recinto del conjunto blaugrana fue blanco de críticas.

Estas fueron las imágenes que terminaron viralizándose en redes sociales:

Hasta el momento, Barcelona no ha emitido un comunicado al respecto, por lo que prepara su siguiente duelo en el Spotify Camp Nou, mismo en el que recibirá al Copenhague durante la última jornada de Fase Liga, con la encomienda de ganar y golear para soñar con el boleto directo a la ronda de Octavos de Final y evitar la fase de playoffs.

Próximos partidos en el Spotify Camp Nou

Para los siguientes compromisos, el conjunto de Hansi Flick únicamente estaría recibiendo partidos de LaLiga y Champions League, ya que en Copa del Rey deberá eliminar al Albacete para avanzar a Semifinales y, de esta forma, también ser local en un duelo oficial más:

Barcelona Vs Copenhague / Champions League, Jornada 8 - miércoles 28 de enero.

Barcelona Vs Mallorca / LaLiga, Jornada 23 - sábado 7 de febrero.

Barcelona Vs Levante / LaLiga, Jornada 25 - domingo 22 de febrero.

Barcelona Vs Villarreal / LaLiga, Jornada 26 - domingo 1 de marzo.

