McCarthy deja la puerta abierta para Aaron Rodgers y los Steelers

La llegada de Mike McCarthy a los Pittsburgh Steelers ha despejado la primera gran incógnita de la temporada baja: el futuro de Aaron Rodgers. En un movimiento que apela a la nostalgia y al éxito compartido, el nuevo entrenador en jefe ha dejado claro que su prioridad número uno es convencer al cuatro veces MVP de que su historia en el emparrillado aún no ha terminado.

La campaña 2025 de Rodgers en el Heinz Field fue un ejercicio de resiliencia. A sus 42 años, el mariscal de campo logró guiar a los Steelers a un récord de 10-7, logrando el campeonato de la división norte de la AFC. Con más de 3,300 yardas y una eficiencia que recordó sus mejores años, Rodgers fue el pilar de un equipo en transición. No obstante, la estrepitosa caída en los playoffs ante Houston sembró dudas sobre si el veterano tendría la energía para un año más.

Declaraciones de McCarthy y el futuro de Rodgers

A pesar de los rumores de retiro, Mike McCarthy utilizó su primera comparecencia ante los medios para enviar un mensaje contundente de respaldo a su antiguo pupilo. Al ser cuestionado sobre si deseaba contar con Rodgers para la temporada 2026, el entrenador fue tajante:

"Definitivamente. No veo por qué no querrías tenerlo de vuelta", afirmó McCarthy. "Es un gran activo para este equipo. Ha hecho grandes cosas aquí en este último año".

McCarthy reveló que ya ha mantenido contacto directo con el jugador, aunque reconoció que Rodgers se encuentra en un periodo de reflexión profunda tras el desgaste de la postemporada.

"He hablado con Aaron. Obviamente, el final de la temporada para él fue muy difícil, especialmente por cómo terminó", explicó el estratega. "Entiendo perfectamente que necesite alejarse un poco. No quieres tomar una decisión emocional cuando estás tan cerca del final de la temporada".

Las últimas declaraciones de Rodgers antes de este parón invernal sugerían que estaba "listo para lo que seguía", pero la llegada de McCarthy cambia la narrativa. El veterano mariscal ha insistido en que su decisión dependerá de su estado físico y de la competitividad del proyecto. Con la pieza de McCarthy ahora en el tablero, el "último baile" en Pittsburgh parece más probable que nunca.