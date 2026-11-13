Raphinha rompe el silencio y responde a las críticas por su compromiso con la Selección de Brasil

El delantero Raphinha salió al paso de las críticas que recibió en Brasil por sus declaraciones sobre el cuidado físico y la dosificación de minutos, luego de las lesiones que ha sufrido durante la temporada con el Barcelona. El atacante aseguró que nunca ha dudado de su compromiso con la Selección de Brasil y que su prioridad es mantenerse en condiciones para representar a su país.

El extremo brasileño abandonó con molestias el último encuentro del conjunto blaugrana antes de la fecha FIFA de noviembre, en la victoria por 2-1 frente al Atlético de Madrid. Además, en octubre tuvo que retirarse al descanso del partido amistoso que Brasil ganó 4-2 ante Australia.

A estos problemas físicos se sumó la polémica con el Barcelona por someterse a una intervención en la oreja izquierda, con el objetivo de evitar perderse los compromisos de su selección ante Japón y Singapur.

Sin embargo, sus declaraciones sobre la necesidad de administrar sus minutos, realizadas después de anunciar su renovación con el Barcelona hasta 2030, provocaron fuertes cuestionamientos en la prensa brasileña.

Ante esta situación, Raphinha aprovechó la conferencia de prensa previa al primero de los encuentros de la gira asiática para explicar sus palabras y dejar claro que su intención nunca fue restarle importancia a la selección.

Teniendo en cuenta todo lo que he pasado en las últimas tres convocatorias, con tres lesiones prácticamente en la misma zona de la pierna, lo que quise decir fue, simplemente, que tenía que cuidarme. Evidentemente, no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible no solo para la selección, sino también para el Barcelona", explicó el atacante.

El futbolista también reconoció que sus declaraciones tuvieron una repercusión negativa, aunque insistió en que su intención era evitar nuevos problemas físicos que pudieran comprometer su rendimiento.

Por desgracia, cuando no estamos bien físicamente no podemos jugar ni aquí ni en el club. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, siempre daré lo mejor de mí. Cuando vea que físicamente no puedo rendir, seré el primero en retirarme, porque soy muy autocrítico conmigo mismo. Sí, lo que dije tuvo una mala repercusión, aunque en su momento pensé que lo había explicado bien. Pero forma parte del juego, por desgracia", agregó.

Raphinha reconoce que las críticas le afectaron

El atacante del Barcelona también admitió que los cuestionamientos de la prensa brasileña tuvieron un impacto emocional en él, especialmente porque considera que siempre ha hecho todo lo posible por defender los colores de su país.

Es natural que una crítica nos afecte. Somos seres humanos y, por mucho que lo intentemos, algunas cosas nos afectan. Es natural. Cualquiera en mi lugar, recibiendo críticas sabiendo que lo está dando todo, estaría afectado. Tenemos que estar preparados para las críticas, defender Brasil es algo muy grande", expresó.

Finalmente, Raphinha reafirmó su compromiso con la Selección Brasileña y aseguró que vestir la camiseta de la Verdemarela siempre ha representado un honor y un privilegio, independientemente de las circunstancias.