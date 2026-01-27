De Haaland a Gilberto Mora: Rafaela Pimenta se consolida como la agente más poderosa del futbol

Rafaela Pimenta, la agente de los seleccionados mexicanos Gilberto Mora y Santiago Gimenez, forma parte de las mujeres mayores de 50 años que son consideradas líderes globales por la revista Forbes.

La abogada brasileña de 53 años es la agente deportiva mujer más destacada del futbol mundial. Según la lista 50 Over 50 Global 2026 de Forbes, ha sido reconocida como una de las 50 mujeres líderes que están dejando huella en diversas industrias.

A lo largo de 18 años, Pimenta fue quien encabezó los aspectos legales de la agencia de representación de futbolistas que ayudó a fundar al fallecido Mino Raiola. Después de la muerte del agente italiano, ella se hizo cargo de One Sarl, la agencia que ambos fundaron a inicios del milenio y que tiene entre sus principales figuras al ariete noruego Erling Haaland.

Pimenta decidió asumir la posición de agente tras la muerte de Riola, con lo que se convirtió en la primera súper agente mujer, encabezando la agencia Tatica, con sede en Mónaco, además de ser la directora no ejecutiva de Women In Football.

Mino Raiola y Rafaela Pimenta. Foto: Instagram Rafaela Pimenta

Pimenta fue premiada en 2022 como agente

Rafaela Pimenta recibió el premio Globe Soccer al Mejor acuerdo de transferencia en 2022, luego de consumar un acuerdo de mil millones de dólares de Haaland con el Manchester City hasta 2034.

La agente de Mora y Gimenez mantiene una posición activa con sus principales representados, como lo son los dos mexicanos, consolidándose como una de las mujeres más influyentes en el deporte.

Tatica cuenta con alrededor de una treintena de jugadores, de los cuales una docena milita en las principales ligas europeas, con un valor de mercado combinado aproximado de 315-365 millones de euros.

El noruego Erling Haaland tiene el mejor contrato de la Premier League AFP

Haaland a la cabeza de los representados de Pimenta

Erling Haaland, delantero del Manchester City y la selección de Noruega. Su cliente estrella, con quien negoció la extensión de contrato récord hasta 2034 y su traspaso desde el Borussia Dortmund.

Santiago Gimenez, delantero del AC Milan y la Selección Mexicana. Se unió a su representación en octubre de 2024 y fue transferido al Milan en 2025.

Gilberto Mora, mediocampista de Tijuana y la Selección Mexicana. Es una de las principales joyas juveniles del mundo; se espera que sea vendido al futbol europeo después del Mundial.

Paul Pogba, mediocampista, actualmente libre o en proceso de regreso tras suspensiones y lesiones.

Matthijs de Ligt, defensor, ha jugado en Juventus, Bayern Múnich y actualmente en Manchester United.

Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la selección italiana, que fue campeón de la Champions League con el PSG.