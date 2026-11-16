La derrota ante Jamaica en la Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League prolongó el complicado comienzo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. A dos meses de asumir el cargo, el estratega todavía no consigue su primera victoria y ya acumula cinco partidos sin ganar, cifra que lo coloca cerca de algunas de las peores rachas del Tricolor en el Siglo 21.

El próximo compromiso será la Vuelta ante Jamaica en Monterrey. Una victoria terminaría con la sequía y mantendría con vida a México en la competencia; sin embargo, un empate o una derrota significaría llegar a seis encuentros sin triunfo con Rafa. Si se contempla también el partido de Octavos de Final del Mundial serían siete, sin embargo, este fue dirigido por Javier Aguirre.

México no ha ganado con Rafa Márquez como DT MEXSPORT

Enrique Meza tiene la peor racha de la Selección Mexicana en el Siglo 21

El entrenador que más veces registró una racha de siete encuentros sin victoria fue Enrique Meza, quien vivió dos periodos complicados durante su gestión. El primero ocurrió entre octubre de 2000 y marzo de 2001, cuando México perdió 0-2 ante Estados Unidos, 0-2 frente a Argentina, 0-2 contra Bulgaria, 2-3 ante Colombia y nuevamente 0-2 frente a Estados Unidos. En esa misma serie empató 0-0 con Canadá y 3-3 ante Brasil.

La segunda racha llegó entre abril y junio de 2001. El Tricolor empató 1-1 con Trinidad y Tobago en la Eliminatoria, perdió 0-4 ante Inglaterra en un amistoso y sufrió tres derrotas en la Copa Confederaciones: 0-2 frente a Australia, 1-2 contra Corea del Sur y 0-3 ante Francia. La secuencia terminó con caídas ante Costa Rica (1-2) y Honduras (1-3), ambas en la Eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002.

En 2013, José Manuel de la Torre registró seis partidos consecutivos sin ganar, aunque todos terminaron en empate. La falta de victorias comprometió la clasificación al Mundial de Brasil 2014 y provocó la salida del Chepo, quien fue sustituido por Miguel Herrera.

Miguel Herrera como DT de la Selección Mexicana MEXSPORT

Sin embargo, el 'Piojo' también sufrió una racha de encuentros sin victoria entre junio y julio de 2015. México empató 1-1 con Perú y perdió 0-2 ante Brasil en amistosos; posteriormente, en la Copa América, igualó 0-0 con Bolivia, 3-3 frente a Chile y cayó 1-2 ante Ecuador, resultado que significó su eliminación en la primera fase. Tras esto, el Tricolor tuvo que esperar hasta la Copa Oro para volver a ganar.

Rafael Márquez, a un encuentro de igualar marca de José Manuel de la Torre

Rafael Márquez todavía tiene la oportunidad de evitar que su inicio como seleccionador entre en los registros negativos del futbol mexicano. Sin embargo, la Vuelta ante Jamaica será determinante: una victoria le permitirá conseguir su primer resultado positivo, mientras que cualquier otro desenlace lo llevará a seis partidos sin ganar y lo colocará a un encuentro de igualar las dos rachas de siete partidos que sufrió Enrique Meza y la que registró Miguel Herrera.