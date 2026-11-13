Rafa Márquez explica ausencia de Henry Martín en Selección Mexicana:"No es necesario en este momento"

Henry Martín no es necesario para la Selección Mexicana en este momento. Rafael Márquez, director técnico del Tricolor, fue claro al decir que hay mejores delanteros en este momento que el goleador del América. Sin embargo, señaló que la ‘Bomba’ no tiene cerradas las puertas del combinado nacional, por lo que en un futuro podría regresar a las convocatorias.

Previo al duelo de Ida ante Jamaica, correspondiente a los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League, el estratega del Tri habló sobre la actualidad de los centros delanteros. Uno de ellos fue Henry Martín, quien es el máximo goleador mexicano durante este Apertura 2026 con 11 tantos, pero no apareció en la convocatoria del ‘Kaiser’.

Henry no va a Selección desde 2024 MEXSPORT

Ante esto, Rafa aseguró que en este momento Henry no es necesario para la Selección. Incluso, mencionó que ha ido a más partidos del América que de cualquier otro equipo, por lo que sabe que es lo que puede aportar el capitán de las Águilas. Sin embargo, señaló que para estos partidos no es prioridad y hay delanteros por encima de él en cuanto a las convocatorias.

“Respeto mucho a Henry, lo conozco, sé lo que me puede dar. Creo que de las visorías que he hecho hay más partidos de América que he ido a verlo directamente y bueno, tiene el nivel, me da ciertas cosas que quizás otros me dan más. Hoy lo de Henry, pues yo creo que no, al tener tres puntas, incluso cuatro con León, creemos que no es por hoy necesario, por eso es que no decidimos traerlo. Sin embargo, sigue abierta la puerta por si algún día más adelante, si hay posibilidades, poder traer a Henry”, aseguró Rafa.

De sus 11 goles en el Apertura 2026, seis han sido desde el machón de penalti. Incluso, la mayoría de sus goles han sido ante los últimos lugares de la Tabla General como Juárez, a quien le anotó doblete, ante Necaxa con un hat trick cuando estaban en la 15ta posición ante Pachuca que estaba fuera de Liguilla y así con varios de sus tantos.

La mitad de los goles de Henry han sido de penalti MEXSPORT

Sobre esto, Rafa dejó en claro que más allá de la cantidad de goles, también se fija en cómo se asocia con los jugadores en el campo, la manera en la que ha anotado sus goles y más cosas. Por lo tanto, señaló que hay jugadores en ataque con mejor momento que la ‘Bomba’.

“Hay que valorar todo, no nada más los goles, hay que ver cómo mete sus goles, hay que ver qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de descargar jugadas, de poder generar mucho más. No es nada más el tema del gol. Son muchas cosas más las que pedimos al punta”, agregó.