Rafa Márquez aparece en la práctica de Tigres; ¿quién le llenará el ojo?

Diego Lainez, Guillermo Martínez y Jesús Garza tuvieron una mirada especial sobre su entrenamiento: la de Rafael Márquez. El técnico de la Selección Mexicana visitó la práctica de los Tigres, un plantel con jugadores que ya conocen el combinado nacional y buscan mantenerse entre sus opciones.

Márquez acudió al Centro de Entrenamiento Tigre durante su estancia en Monterrey, ciudad que recibirá el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf entre México y Jamaica, programado para el 17 de noviembre en el Gigante de Acero.

El seleccionador mexicano llegó acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de selecciones nacionales, y Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mayor, de acuerdo con información de Jorge Rosales, de Telediario. La comitiva fue recibida por Carlos Emilio González, presidente de los felinos.

Márquez saludó al plantel y conversó con Víctor Manuel Vucetich antes de observar los ejercicios desde un costado de la cancha dos. La visita permitió al entrenador nacional acercarse al trabajo cotidiano de los universitarios, aunque no se anunció ninguna convocatoria.

¿Qué jugadores de Tigres han estado en el Tri?

Guillermo Martínez cuenta con el antecedente más reciente entre los mexicanos del actual plantel felino. El Memote integró la selección que disputó el Mundial 2026, cuando todavía pertenecía a los Pumas, y ahora busca sostener su presencia en el panorama nacional desde otra camiseta.

Diego Lainez también tuvo actividad con el combinado mexicano este año. El atacante fue considerado para los amistosos de enero frente a Panamá y Bolivia, y es otro de los futbolistas con experiencia internacional que Márquez pudo observar durante su recorrido.

Jesús Garza, por su parte, fue convocado para el encuentro contra Islandia del 24 de febrero de 2026. El defensor completa ese grupo de jugadores felinos que han recibido oportunidades recientes con México.

Los tres futbolistas tienen antecedentes distintos en la selección, pero la presencia del entrenador nacional puso un ingrediente adicional a la práctica: la posibilidad de mostrarse directamente ante quien decidirá las próximas listas.

Márquez también visitó a Rayados

Rafael Márquez había acudido el miércoles al entrenamiento de los Rayados, por lo que su paso por las instalaciones de los Tigres completó el recorrido por los dos clubes de Monterrey.

El entrenador del Tri aprovechó la gira vinculada con la presentación del México-Jamaica para mantener contacto con ambas instituciones y sus cuerpos técnicos.

Lainez, Martínez y Garza ya saben lo que representa vestir la camiseta nacional. Ahora, con Márquez al frente del proceso, tendrán que ganarse un lugar entre sus elegidos.