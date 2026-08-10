¿Quién es Óscar Perea? La joya colombiana que llegó al América

El América logró sacar una victoria contundente ante el Portland Timbers en la Leagues Cup y eso le valió para tener su clasificación a Cuartos de Final casi asegurada.

Como excelente noticia para la afición azulcrema, el colombiano Óscar Perea, recién llegado como refuerzo, debutó como goleador.

Entró en los minutos finales y, apenas un minuto después de pisar la cancha, definió con frialdad un contragolpe para sellar el 3-1 definitivo.

Óscar Perea celebrando su primer gol con el América Mexsport

¿Quién es Óscar Perea?

Óscar Andrés Perea Abonce nació el 27 de septiembre de 2005 en Pereira, Risaralda (Colombia). Tiene 20 años y se desempeña como extremo o delantero de banda, preferentemente por la izquierda aunque es diestro.

Es un jugador rápido, con buen regate, aceleración y capacidad para generar peligro en transiciones y contragolpes, perfil que ya mostró en su debut con América.

Se formó en escuelas locales como Benkos Biojo y La Cantera antes de llegar a las inferiores de Atlético Nacional. Allí debutó profesionalmente en 2022 y se consolidó como una de las promesas del futbol colombiano.

Tras destacar en Nacional, fichó por el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 francesa en 2024. Con poca continuidad en el primer equipo, fue cedido al AVS de Portugal en la temporada 2025-26, sin embargo, tampoco tuvo grandes actuaciones.

Tras este breve paso por Europa, Perea llegó a préstamo al América en julio de 2026, con opción de compra, para reforzar el ataque azulcrema.

¿Cómo le ha ido a Óscar Perea a nivel de selección?

Óscar Perea ha tenido un recorrido importante en las categorías inferiores de la Selección Colombia. Participó con la Sub-17 y la Sub-23 (incluyendo el Preolímpico), y se consolidó especialmente en la Sub-20.

Fue pieza clave en el Sudamericano Sub-20 2025 y en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde Colombia obtuvo el tercer lugar (medalla de bronce).

En ese torneo anotó goles importantes, entre ellos el del triunfo ante Francia en el partido por el tercer puesto. Hasta el momento no ha debutado con la selección absoluta.

Las estadísticas como futbolista de Óscar Perea