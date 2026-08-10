Los Bills responden a la polémica por las vistas obstruidas en su nuevo estadio

El nuevo Highmark Stadium todavía no abre oficialmente sus puertas y ya recibió su primera prueba. El resultado dejó algunas dudas en las tribunas, pero los Bills aseguran que todavía hay tiempo para corregir los detalles antes de que llegue el primer partido de temporada regular.

El entrenamiento “Azul y Rojo” del sábado 8 de agosto representó el primer ensayo de gran escala para la nueva casa de los Bills. Más de 50 mil aficionados acudieron al inmueble y ocuparon más de 80 por ciento de una capacidad oficial de 60 mil 108 espectadores.

La respuesta de los aficionados no tardó en aparecer. Después del entrenamiento comenzaron a circular en redes sociales fotografías tomadas desde distintos puntos del estadio en las que se observan barandales, escaleras y otras estructuras que reducen parcialmente la visibilidad del campo desde algunos asientos

Los Bills ya respondieron

El equipo emitió un comunicado este lunes en el que reconoció que el primer evento público representó una oportunidad para evaluar el funcionamiento real del estadio y aseguró que utilizará las próximas seis semanas para realizar ajustes antes de la inauguración oficial.

“El entrenamiento del sábado fue una gran oportunidad para probar el nuevo estadio”, señaló la organización. “Actualmente estamos analizando los comentarios internos y externos sobre el funcionamiento de las instalaciones tras el primer evento. Utilizaremos las próximas seis semanas para perfeccionar los detalles mientras nos preparamos para el partido inaugural en casa”.

Una fuente cercana a la situación informó a USA TODAY Sports que menos del 1 por ciento de los abonados que asistieron al entrenamiento manifestó alguna preocupación relacionada con la visibilidad.

Además, la fuente señaló que varias de las fotografías que circularon en redes sociales corresponden a localidades que no están destinadas a venderse para los partidos de los Bills.

Sin embargo, el equipo sostiene que no representan necesariamente la experiencia de la mayoría de quienes compraron boletos para la temporada.

El nuevo estadio todavía tendrá varias oportunidades para ser puesto a prueba antes de recibir un partido oficial.

Los Bills enfrentarán a los Carolina Panthers el sábado 15 de agosto en su primer encuentro de pretemporada. Tres días después, el 18 de agosto, realizarán una práctica abierta al público. El último partido de preparación en casa será el 27 de agosto contra los Pittsburgh Steelers.

Después comenzará la cuenta regresiva definitiva.

Los Bills recibirán a los Lions el jueves 17 de septiembre, en el partido correspondiente a la Semana 2 que será transmitido por Prime Video dentro de Thursday Night Football. Será el primer encuentro oficial de temporada regular en el nuevo inmueble.

El Highmark Stadium tiene una capacidad oficial de 60 mil 108 espectadores, aunque las zonas para aficionados de pie pueden elevar la asistencia en casi seis mil personas.

El inmueble reemplaza al antiguo estadio que durante décadas fue la casa de Buffalo. El anterior recinto, construido en 1973, está siendo demolido justo al otro lado de la calle después de albergar a los Bills durante más de medio siglo.

El primer partido oficial está marcado para el 17 de septiembre.