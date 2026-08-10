“No saben cómo están sus familias”: futbolista argentino revela la angustia tras terremoto en Colombia

El futbol quedó en segundo plano en Colombia. Un fuerte terremoto sacudió este lunes 10 de agosto a Pereira, el Eje Cafetero y otras regiones del occidente del país, mientras el Deportivo Pereira se encontraba en Barranquilla para enfrentar al Junior en la cuarta jornada de la Liga BetPlay-II.

El partido terminó aplazado de manera indefinida por Dimayor, pero la preocupación del plantel ya no estaba relacionada con el calendario. Los jugadores querían saber qué había ocurrido con sus familias.

Entre ellos estaba el argentino Tobías Bovone, lateral izquierdo del Deportivo Pereira, quien llegó al futbol colombiano procedente de All Boys y se incorporó al conjunto risaraldense para la temporada 2026.

Bovone tuvo una circunstancia que terminó siendo un alivio dentro de la angustia. Había viajado con el equipo a Barranquilla y, por lo tanto, no se encontraba en Pereira cuando ocurrió el terremoto.

Sus familiares, amigos y compañeros, sin embargo, sí estaban en la zona afectada. La preocupación de los jugadores del Pereira

La distancia convirtió el teléfono en el único vínculo posible con sus seres queridos, pero las dificultades de comunicación hicieron todavía más angustiosa la espera.

Bovone explicó que varios integrantes de la delegación no habían podido establecer contacto con sus familiares.

Los jugadores que acá viajaron no saben cómo están sus familias, que no hay señal, porque el centro de Pereira fue muy fuerte, también los alrededores.Hay mucha, mucha incertidumbre por parte de unos compañeros que todavía no saben cómo están con sus familias, declaró Bavone al Diario Ole.

El futbolista argentino también explicó que la información que recibían desde Pereira describía un escenario complicado, con daños materiales en diferentes zonas y problemas para establecer comunicación.

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¿Cómo vivió Bovone el terremoto desde Barranquilla?

Bovone no sintió directamente el movimiento telúrico porque se encontraba en Barranquilla desde el domingo junto con la delegación del Deportivo Pereira.

Su preocupación llegó después, cuando comenzó a conocer la magnitud de lo ocurrido y las dificultades que tenían sus compañeros para comunicarse con sus familias.

El argentino también habló de su propia situación en Pereira. Su novia, quien había estado con él en Colombia, regresó a Argentina, por lo que actualmente se encuentra solo en el país.

Yo había venido con mi novia a principios de año, pero ahora ella se volvió, así que por suerte yo estoy solo.”

Bovone vive en Pereira, aunque explicó que su departamento se encuentra en una zona más alejada del centro de la ciudad.

No tengo idea cómo está mi departamento, estoy un poco más a las afueras de Pereira.”

El futbol puede esperar

El Deportivo Pereira tenía previsto enfrentarse al Junior en Barranquilla, pero la emergencia provocada por el terremoto cambió completamente el escenario.

Dimayor aplazó el encuentro de manera indefinida y, mientras las autoridades y los habitantes de las zonas afectadas intentaban dimensionar los daños, los jugadores del Pereira permanecían pendientes de sus familias.

Para Bovone, cualquier preocupación relacionada con su vivienda quedó relegada frente a lo verdaderamente importante.

Son cosas materiales que hoy en día, en este momento, no tienen ningún tipo de valor.”

Pero antes necesitaba saber que quienes estaban ahí estaban bien.