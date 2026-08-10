Mundial sub 20: ¿Dónde es, cuántos países califican y quiénes irían por México?

México se proclamó campeón del premundial sub 20 luego de imponerse a Estados Unidos, obteniendo su boleto al Mundial sub 20, misma que se llevará a cabo en Uzbekistán y Azerbaiyán 2027, con fechas aún por confirmar; estos son los jugadores que se perfilan para vestir la playera del Tricolor, así como los cupos asignados para cada Confederación.

Con la gran duda de si Gilberto Mora podrá ser considerado por Álex Diego para formar parte de la convocatoria del conjunto Tricolor, estos son los futbolistas que consiguieron el boleto de México para la Copa del Mundo y que el próximo año podrían estar representando a más de 120 millones de compatriotas.

Portero: Sebastián Liceaga.

Defensas: Juan Echilvestre, Cristóbal Alfaro, Carlos Hernández y Edwin Soto.

Mediocampistas: Henrique Simeone, Samir Inda y Juan Sigala.

Delanteros: Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Francisco Valenzuela.

México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica son los países de Concacaf que estarán en el Mundial sub 20, 2027. Mexsport

Formato del Mundial sub 20, 2027

Un total de 24 países estarán participando en la justa mundialista, mismos que serán divididos en 6 Grupos integrados por 4 representativos, con el objetivo de superar la Fase de Grupos.

Accederán a la Ronda de Eliminación directa un total de 16 países, los dos primeros de cada uno de los sectores y los 4 mejores terceros lugares; un total de 8 quedarán sin posibilidades de integrar la contienda por el título.

A partir de los Octavos de Final, los compromisos se disputarán al mejor de 90 minutos. En caso de que empaten, el ganador se definirá desde el Tiempo Extra, mientras que de persistir la igualdad habrá tanda de penales hasta conocer al victorioso.

México jamás ha logrado ser campeón en el Mundial sub 20, su máximo logro es un subcampeonato en 1977. Mexsport

Calificados al Mundial sub 20, 2027

Estos son cada uno de los países clasificados hacia el Mundial sub 20 a celebrarse en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, mismo que aún no cuenta con una con una confirmada dentro del calendario:

1. Alemania / UEFA.

2. Croacia / UEFA.

3. España / UEFA.

4. Ucrania / UEFA.

5. Azerbaiyán / UEFA (anfitrión).

6. Uzbekistán / Asia (anfitrión).

7. Estados Unidos / Concacaf.

8. Canadá / Concacaf.

9. Costa Rica / Concacaf.

10. México / Concacaf.

México es uno de los 10 países ya calificados al Mundial sub 20, restan 14 por conseguir su sitio. Mexsport

11. Asia 2 / Por designar.

12. Asia 3 / Por designar.

13. Asia 4 / Por designar.

14. Asia 5 / Por designar.

15. Oceanía 1 / por designar.

16. África 1 / Por designar.

17. África 2 / Por designar.

18. África 3 / Por designar.

19. África 4 / Por designar.

20. Conmebol 1 / Por designar.

21. Conmebol 2 / Por designar.

22. Conmebol 3 / Por designar.

23. Conmebol 4 / Por designar.

24. Repechaje Intercontinental / Un sitio a repartirse entre: Oceanía, Asia, UEFA y Conmebol.

BFG