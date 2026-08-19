Quien creer que Olympiacos es un equipo chico, es por desinformación: Armando González (VIDEO)

El padre de la “Hormiga” González, Armando González Bejarano, consideró que, quienes opinan que el nivel futbolístico de la liga griega es bajo, se debe a la desinformación que hay en la industria.

Recientemente se confirmó que el delantero de las Chivas del Guadalajara, Armando la “Hormiga” González, había fichado por el Club Olympiacos de Grecia, equipo que debió hacer al menos dos ofertas económicas por el jugador, toda vez que el club rechazó la primera por no parecerle suficiente para las partes involucradas.

La propuesta económica que finalmente terminó aceptando el Club Chivas se estima que fue por 12 MDD.

Pues es que Olympiacos es un gran equipo. Es un equipo que está en Europa, que juega normalmente Champions, este año no, pero normalmente está jugando Champions, juega UEFA. Ir allá quieras o no estás en la vitrina de Europa”, mencionó Armando González padre, en entrevista con el periodista Omar Villa.

Las posibilidades de que la calidad que tiene el jugador sea observada por los mejores equipos del mundo, agregó el también futbolista, se incrementarán si Armando está en Grecia, en comparación con el mantenerse en el balompié mexicano.

La elección de a qué equipo debía ir su hijo, se complicó aún más porque querían que, al igual que las Chivas, el equipo tuviera tradición en el futbol internacional.

Chivas es un equipo con una gran tradición, con un gran legado, con aficionados por todas partes, una institución ejemplar. Entonces debía ser algo muy especial. Y entonces Armando pues en en este caso sí lo vio que era algo especial y más que nada porque el Olympiacos lo quiere, lo quiere sí o sí”, dijo.

El padre de la “Hormiga” aprovechó la entrevista para agradecer a la Directiva de las Chivas del Guadalajara por acceder finalmente a la última propuesta que envió el equipo griego.

“Ha sido algo muy muy padre, y qué bueno que también la directiva de Chivas pues ha accedido a toda esta negociación”, reconoció.