Antes del Real Madrid, Kylian Mbappé casi ficha por el Liverpool

Desde la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, las cosas no han salido del todo como esperaban los merengues. El francés llegó en 2024 para cumplir un sueño, pero el equipo ha vivido temporadas irregulares, con momentos de brillantez individual del francés que no siempre se han traducido en el dominio absoluto que se esperaba del club.

La historia, sin embargo, pudo haber sido muy distinta. Años antes de vestir de blanco, el destino de Mbappé estuvo a un paso de cambiar radicalmente y de unirse a uno de los grandes equipos de Inglaterra.

Kylian Mbappé decidió cambiar el patrocinio de su marca deportiva REUTERS

Mbappé confiesa que estuvo cerca de fichar por el Liverpool

En una amplia entrevista con The Athletic, el delantero del Real Madrid reconoció que, cuando aún militaba en el Mónaco y tenía solo 18 años, estuvo muy cerca de firmar por el Liverpool de Jürgen Klopp.

Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí”, explicó.

Mbappé detalla que su madre, Fayza Lamari (quien también actúa como su agente), viajó a Liverpool para dar los primeros pasos de la negociación y se enamoró del club.

“Fue a la ciudad, al estadio, conoció a la gente. Decía: ‘Es un club maravilloso, todo el mundo es tan amable, es un club familiar, un gran club’. Fue a Anfield y se enamoró. Vio varios partidos sola para sentir el ambiente, porque quería imaginarse cómo sería para mí estar en ese estadio”, relató.

La madre le insistía constantemente: “Siempre decía ‘Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti’”. Él respondía “¡Vale!”, pero tenía claro su plan.

No escuché la oferta porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería dejar mi país hasta crecer más”, confesó.

Incluso llegó a reunirse con Klopp a bordo de un avión privado que daba vueltas sobre el sur de Francia mientras el técnico alemán le explicaba su proyecto.

“Le dije: ‘No necesitas convencerme. Eres Jürgen Klopp, es el Liverpool, un gran club, así que claro que sí estoy aquí tengo interés. Pero tengo otras cosas, otros proyectos, que también son buenos", detalló.

Finalmente, Mbappé eligió el PSG. “Al final tomé la decisión de ir al PSG porque, para mí, nacido y criado en París, no había mejor sensación que demostrar que podía ser una estrella en mi ciudad natal”, cerró.