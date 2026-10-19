NFL en París: PSG presenta dos jerseys especiales inspirados en el futbol americano

Como parte de su expansión internacional y en el marco del partido de la NFL en Francia, la liga y el Paris Saint-Germain (PSG) unieron fuerzas para lanzar una colección especial de dos jerseys que fusionan la identidad del club parisino con la estética del futbol americano.

La colección, denominada “Paris Red & Blue” y “Monogram”, rinde homenaje a los colores, símbolos y arquitectura de la capital francesa, con diseños que buscan conectar el deporte y la moda antes del enfrentamiento entre los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers, programado para el domingo 25 de octubre en el Stade de France.

La playera de la NFL de Saints NFL

PSG apuesta por sus colores tradicionales

La edición “Paris Red & Blue” tiene como protagonista el azul rey, acompañado de detalles en rojo y blanco. El diseño incluye las siglas PSG en el pecho, números blancos con contornos rojos y el escudo del club en ambas mangas.

En la parte posterior del cuello destaca la palabra PARIS, acompañada de una flor de lis, uno de los símbolos más representativos de la identidad del conjunto francés. Por su parte, la versión “Monogram” apuesta por una combinación de tonos burdeos y dorados.

Sus números incorporan un patrón con flores de lis, referencias a la Torre Eiffel y monogramas del club, en un diseño que celebra la historia y la arquitectura parisinas. Ambos jerseys llevan el número 75, en referencia al código del departamento de París, y forman parte de una colaboración que busca unir las identidades del futbol europeo y el futbol americano.

La flor de lis une al PSG con los Saints

La colaboración también encuentra un punto en común entre el PSG y los New Orleans Saints: la flor de lis, símbolo presente en la identidad de ambas instituciones. Los Saints se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers el próximo domingo 25 de octubre en el Stade de France.

Para esta ocasión, el equipo de Nueva Orleans también lanzará un jersey de edición especial. Richard Heaselgrave, director de Ingresos del Paris Saint-Germain, destacó la importancia de esta alianza y la conexión entre el deporte y la moda en la capital francesa.

“París siempre ha sido una ciudad donde el deporte y la moda se encuentran. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la NFL y de ofrecer a nuestros aficionados un jersey que querrán usar durante el partido”, señaló.

¿Cuánto cuestan los jerseys del PSG y la NFL?

Los jerseys de la colección especial ya están disponibles en la página oficial de la NFL. Su precio es de 4 mil 55 pesos mexicanos, una propuesta que combina la identidad del PSG con elementos característicos del futbol americano.

Con esta colaboración, ambas organizaciones refuerzan el vínculo entre deporte, moda y proyección internacional, en una semana en la que París será escenario de una nueva cita de la NFL fuera de Estados Unidos.