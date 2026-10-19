Charlotte asegura su futuro: Brandon Miller se queda a cambio de 224 millones

En un movimiento estratégico que define el futuro de la franquicia, los Charlotte Hornets han cerrado una histórica extensión de contrato con el alero Brandon Miller. Según confirmaron fuentes oficiales de la NBA, el jugador de 23 años ha firmado una extensión máxima de novato por cinco temporadas y 224 millones de dólares garantizados, una cifra que podría escalar hasta los 260 millones si cumple con los incentivos de rendimiento individuales.

El acuerdo multimillonario entrará en vigor a partir de la temporada 2027-28. Con este movimiento en los despachos, la organización de Carolina del Norte blinda a su principal baluarte ofensivo y consolida una de las duplas jóvenes más dinámicas y con mayor proyección de la Conferencia Este.

¿Qué significa la renovación de Brandon Miller para Charlotte?

La decisión de otorgarle el salario máximo a Brandon Miller responde directamente a su meteórico ascenso en la liga. Durante el último año, el alero asumió las riendas del ataque de los Hornets, consagrándose como el líder anotador del equipo con promedios de 24.6 puntos, 6.2 rebotes y 4.1 asistencias por partido. Su notable evolución en el tiro perimetral y su versatilidad defensiva justifican plenamente la inversión de la franquicia.

Ahora, con la irrupción y el desarrollo del escolta Kon Knueppel, Charlotte presume de uno de los perímetros jóvenes más técnicos y con mayor amenaza exterior de toda la NBA. La renovación de Miller llega en el momento idóneo, a escasos días de que comience formalmente la temporada regular 2026-27, inyectando una enorme dosis de optimismo a una afición que ve en la dupla Miller-Knueppel a los líderes perfectos para guiar a la franquicia de vuelta a los playoffs.

¿Quién es Brandon Miller? La nueva superestrella de la NBA

Brandon Miller es un alero que se ha consolidado como la máxima figura y piedra angular de los Charlotte Hornets en la NBA. Reclutado en la segunda posición global del Draft de 2023 proveniente de la Universidad de Alabama, Miller impactó a la liga desde su debut gracias a una letal combinación de estatura, agilidad y un excelso tiro de larga distancia. Su perfil como anotador y su capacidad para defender múltiples posiciones provocaron que desde sus inicios fuera comparado con superestrellas de la talla de Paul George.

Tras la reestructuración de la franquicia y la salida de LaMelo Ball, Miller asumió el liderazgo de la franquicia. De su mano, los Hornets apuntan a ser un equipo de postemporada en la Conferencia Este la campaña que comienza este martes.