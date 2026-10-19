¿Robinson Canó regresa a Diablos Rojos del México? La directiva hará todo lo posible

Robinson Canó ha comandado una dinastía importante con los Diablos Rojos en Liga Mexicana de Beisbol. Sin embargo, con 43 años de edad, el final de su carrera está más cerca, por lo que aún no se sabe qué hará en 2027. Aún con esto, la directiva de la novena escarlata ha dejado claro que buscarán que el pelotero histórico de Yankees regrese para una temporada más en LMB para 2027.

En el marco de la presentación de Benjamin Gil, Santiago Harp Grañen (Vicepresidente del Consejo de Administración de Diablos) y Jorge del Valle (Presidente Ejecutivo de Diablos) aseguraron que durante este invierno hablarán con Robinson Canó. Incluso, se dijo que irán a República Dominicana para intentar convencerlo de manera presencial sobre su continuidad en Diablos.

Robinson Canó con Haper Gamboa, Alfredo Harp Helú y Santiago Harp Grañén IG: @robinsoncano

“Por supuesto queremos que regrese, fue el bateador más clutch de la temporada pasada y sin duda para mí es el jugador, el mejor líder pelotero que hay a cualquier nivel de béisbol en la actualidad. Sí tenemos el privilegio de tener a Robinson Canó, creo que estaríamos muy felices, incluido Benji de tener a un líder como él en el equipo. Iremos a Dominicana a verlo muy pronto”, aseguró Santiago Harp.

Ninguno de los directivos negó el interés que existe por el retorno de Canó. Sin embargo, el presidente ejecutivo de los Diablos, Jorge del Valle, señaló que la situación no es fácil. De hecho, el mismo pelotero dominicano no tiene definido dónde jugará en el invierno, por lo que aún no tendría como prioridad establecer algo de cara al próximo año.

“Tenemos interés de que vuelva, no está definido con él todavía, hay que platicar con él en invierno y es sentarnos para ver cuáles son sus planes. Todavía él está definiendo que va a hacer en el invierno, entonces va a suceder en los próximos meses y podemos traer la información completa”, agregó Jorge del Valle.

Robinson Canó festejando un HR con Diablos IG: @robinsoncano

Los números de Robinson Canó con los Diablos Rojos del México

Tras su llegada en 2024, Robinson Canó ha dejado ver su calidad en los diamantes de Liga Mexicana de Béisbol. Tras tres temporadas completas en LMB, el pelotero dominicano tiene un promedio de bateo de .363, con un total de 382 imparables, 82 dobles, 43 cuadrangulares y 235 carreras producidas, además de tener un OPS de .976.

De igual manera, su importancia en la temporada regular ha hecho que sea All-Star en los tres años que ha estado en Liga Mexicana de Béisbol. Asimismo, ganó en una ocasión el premio al ‘Jugador Más Valioso’ en 2024, la cual fue su primera temporada con la Pandilla Escarlata.