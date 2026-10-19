¡Da la cara! Sebastián Jurado pide perdón a la afición de Juárez por los malos resultados

Sebastián Jurado dio la cara por los Bravos de Juárez. Con apenas cuatro puntos de 36 posibles y el último lugar de la clasificación del Apertura 2026, el guardameta y capitán del conjunto fronterizo ofreció disculpas a los aficionados por un torneo en el que el equipo acumula más decepciones que respuestas.

El portero apareció en un video difundido por el club para reconocer la responsabilidad del plantel y de la institución, luego de conseguir una victoria, un empate y 10 derrotas en 12 partidos.

Antes que nada quiero, a nombre de todo el equipo y la institución, ofrecer una disculpa por los resultados en este torneo, la posición en la tabla porque desde luego que no representa ni los valores ni lo que queremos plasmar dentro del campo de juego”.

Jurado aseguró que el mensaje nació del sentir de quienes integran al equipo, ante una campaña en la que los resultados han quedado lejos de las expectativas.

“Esto no es y no quiero que sea un discurso ni leído, ni estudiado, sino más bien sentido desde el seno de jugadores, la parte directiva, el staff y toda la gente que representa FC Juárez”.

La afición responde; los Bravos quedan a deber

El capitán de Juárez puso el énfasis en el respaldo de los seguidores, tanto en los encuentros como locales como en los viajes para acompañar al equipo. Frente a ese apoyo, reconoció que la respuesta dentro de la cancha ha sido insuficiente.

Queremos ofrecerles una gran disculpa, lo único que podemos prometer es trabajar para revertir todo esto que hemos vivido juntos, ustedes han estado muy bien en el estadio y viajando con el equipo, y no hemos sabido responder”.

Los Bravos encontraron su única victoria en la jornada nueve, cuando derrotaron 2-0 a los Tigres. Dos fechas después consiguieron su otro punto, producto del empate 1-1 ante los Xolos de Tijuana.

El resto de sus compromisos terminó en derrota, con goleadas que profundizaron el malestar: 6-1 frente a los Rayados de Monterrey, 4-0 contra los Diablos Rojos del Toluca y 5-1 ante los Pumas.

Cinco jornadas para responder en la cancha

Jurado cerró su mensaje con un agradecimiento para quienes han acompañado al plantel durante la mala racha y comprometió el esfuerzo del grupo para lo que resta del calendario regular.

Me resta decirles gracias por estar en este mal momento, por estar en cada momento, nuestro compromiso es total en estas últimas cinco jornadas”.

Los Bravos tendrán ese tramo final para respaldar con resultados las palabras de su capitán y ofrecer una respuesta a una afición que, como admitió Jurado, ha cumplido con su parte.