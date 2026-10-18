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América es líder: así quedó la tabla de la Liga MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Casi llegando a la Liguilla, la tabla comienza a tomar forma y la Jornada 12 dejó grandes partidos. Acá te decimos cómo va tu equipo

Por: Eduardo Cristobal Colin

Así marcha la tabla general de la Liga MX después de la Jornada 12 del Apertura 2026
Así marcha la tabla general de la Liga MX después de la Jornada 12 del Apertura 2026Especial

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó grandes partidos y emoción a raudales. Con goleadas contundentes, un Clásico de alto voltaje y empates que frenaron a dos aspirantes.

Resumen de la jornada 12 del Apertura 2026

Santos Laguna explotó en el Estadio Corona con un contundente 5-0 ante Querétaro, en el que Tahiel Jiménez brilló con un hat-trick y el equipo lagunero se reencontró con la victoria para acercarse a los puestos de clasificación.

América no se quedó atrás y, de visita en el Nou Camp, arrolló 5-3 al León en un duelo de ida y vuelta donde Henry Martín, Carlos Álvarez, Erick Sánchez, Óscar Perea y Brian Rodríguez marcaron para las Águilas, consolidando su liderato con autoridad ofensiva.

Brian Rodríguez firma contrato hasta 2030 con el América
Brian Rodríguez firma contrato hasta 2030 con el AméricaMEXSPORT

Cruz Azul completó la trilogía de goleadas al imponerse 5-0 a Juárez en el Estadio Banorte, con goles de Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González, tomando aire y sumando de forma contundente.

En el otro extremo, Chivas y Toluca vivieron un claro bache. El Rebaño empató 1-1 con Tigres en el Akron (Jordan Carrillo y Juan Brunetta), sumando un punto que no les alcanza para acercarse al liderato.

Mientras que los Diablos Rojos tampoco encontraron el camino: igualaron 1-1 ante Atlético de San Luis en el Nemesio Díez (Erick Gutiérrez y Rafa Llorente), encadenando un mes sin ganar y desperdiciando la oportunidad de presionar más de cerca a las Águilas.

Resultados de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Apertura 2026

  • Necaxa 0-2 Atlas
  • Atlante 1-2 Pumas
  • Tijuana 0-0 Puebla
  • Santos Laguna 5-0 Querétaro
  • Chivas 1-1 Tigres
  • León 3-5 América
  • Toluca 1-1 Atlético de San Luis
  • Cruz Azul 5-0 Juárez
  • Monterrey 2-1 Pachuca

Así va la tabla del Apertura 2026

  1. América – 24 puntos
  2. Toluca – 21 puntos
  3. Atlas – 21 puntos
  4. Chivas – 20 puntos
  5. Cruz Azul – 20 puntos
  6. Querétaro – 20 puntos
  7. León – 18 puntos
  8. Monterrey – 17 puntos
  9. Santos Laguna – 16 puntos
  10. Tijuana – 16 puntos
  11. Pumas – 16 puntos
  12. Puebla – 16 puntos
  13. Tigres – 14 puntos
  14. Pachuca – 13 puntos
  15. Atlético de San Luis – 13 puntos
  16. Atlante – 11 puntos
  17. Necaxa – 9 puntos
  18. Juárez – 4 puntos

Nota: América y Querétaro llevan un partido menos.

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