América es líder: así quedó la tabla de la Liga MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026
Casi llegando a la Liguilla, la tabla comienza a tomar forma y la Jornada 12 dejó grandes partidos. Acá te decimos cómo va tu equipo
La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó grandes partidos y emoción a raudales. Con goleadas contundentes, un Clásico de alto voltaje y empates que frenaron a dos aspirantes.
Resumen de la jornada 12 del Apertura 2026
Santos Laguna explotó en el Estadio Corona con un contundente 5-0 ante Querétaro, en el que Tahiel Jiménez brilló con un hat-trick y el equipo lagunero se reencontró con la victoria para acercarse a los puestos de clasificación.
América no se quedó atrás y, de visita en el Nou Camp, arrolló 5-3 al León en un duelo de ida y vuelta donde Henry Martín, Carlos Álvarez, Erick Sánchez, Óscar Perea y Brian Rodríguez marcaron para las Águilas, consolidando su liderato con autoridad ofensiva.
Cruz Azul completó la trilogía de goleadas al imponerse 5-0 a Juárez en el Estadio Banorte, con goles de Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González, tomando aire y sumando de forma contundente.
En el otro extremo, Chivas y Toluca vivieron un claro bache. El Rebaño empató 1-1 con Tigres en el Akron (Jordan Carrillo y Juan Brunetta), sumando un punto que no les alcanza para acercarse al liderato.
Mientras que los Diablos Rojos tampoco encontraron el camino: igualaron 1-1 ante Atlético de San Luis en el Nemesio Díez (Erick Gutiérrez y Rafa Llorente), encadenando un mes sin ganar y desperdiciando la oportunidad de presionar más de cerca a las Águilas.
Resultados de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Apertura 2026
- Necaxa 0-2 Atlas
- Atlante 1-2 Pumas
- Tijuana 0-0 Puebla
- Santos Laguna 5-0 Querétaro
- Chivas 1-1 Tigres
- León 3-5 América
- Toluca 1-1 Atlético de San Luis
- Cruz Azul 5-0 Juárez
- Monterrey 2-1 Pachuca
Así va la tabla del Apertura 2026
- América – 24 puntos
- Toluca – 21 puntos
- Atlas – 21 puntos
- Chivas – 20 puntos
- Cruz Azul – 20 puntos
- Querétaro – 20 puntos
- León – 18 puntos
- Monterrey – 17 puntos
- Santos Laguna – 16 puntos
- Tijuana – 16 puntos
- Pumas – 16 puntos
- Puebla – 16 puntos
- Tigres – 14 puntos
- Pachuca – 13 puntos
- Atlético de San Luis – 13 puntos
- Atlante – 11 puntos
- Necaxa – 9 puntos
- Juárez – 4 puntos
Nota: América y Querétaro llevan un partido menos.