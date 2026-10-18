América es líder: así quedó la tabla de la Liga MX tras la Jornada 12 del Apertura 2026

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó grandes partidos y emoción a raudales. Con goleadas contundentes, un Clásico de alto voltaje y empates que frenaron a dos aspirantes.

Resumen de la jornada 12 del Apertura 2026

Santos Laguna explotó en el Estadio Corona con un contundente 5-0 ante Querétaro, en el que Tahiel Jiménez brilló con un hat-trick y el equipo lagunero se reencontró con la victoria para acercarse a los puestos de clasificación.

América no se quedó atrás y, de visita en el Nou Camp, arrolló 5-3 al León en un duelo de ida y vuelta donde Henry Martín, Carlos Álvarez, Erick Sánchez, Óscar Perea y Brian Rodríguez marcaron para las Águilas, consolidando su liderato con autoridad ofensiva.

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Cruz Azul completó la trilogía de goleadas al imponerse 5-0 a Juárez en el Estadio Banorte, con goles de Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González, tomando aire y sumando de forma contundente.

En el otro extremo, Chivas y Toluca vivieron un claro bache. El Rebaño empató 1-1 con Tigres en el Akron (Jordan Carrillo y Juan Brunetta), sumando un punto que no les alcanza para acercarse al liderato.

Mientras que los Diablos Rojos tampoco encontraron el camino: igualaron 1-1 ante Atlético de San Luis en el Nemesio Díez (Erick Gutiérrez y Rafa Llorente), encadenando un mes sin ganar y desperdiciando la oportunidad de presionar más de cerca a las Águilas.

Resultados de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Apertura 2026

Necaxa 0-2 Atlas

Necaxa 0-2 Atlas Atlante 1-2 Pumas

Tijuana 0-0 Puebla

Santos Laguna 5-0 Querétaro

Chivas 1-1 Tigres

León 3-5 América

Toluca 1-1 Atlético de San Luis

Cruz Azul 5-0 Juárez

Monterrey 2-1 Pachuca

Así va la tabla del Apertura 2026

América – 24 puntos Toluca – 21 puntos Atlas – 21 puntos Chivas – 20 puntos Cruz Azul – 20 puntos Querétaro – 20 puntos León – 18 puntos Monterrey – 17 puntos Santos Laguna – 16 puntos Tijuana – 16 puntos Pumas – 16 puntos Puebla – 16 puntos Tigres – 14 puntos Pachuca – 13 puntos Atlético de San Luis – 13 puntos Atlante – 11 puntos Necaxa – 9 puntos Juárez – 4 puntos

Nota: América y Querétaro llevan un partido menos.