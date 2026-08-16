Querétaro empata ante Pumas y rescata aspectos positivos

Querétaro empató 0-0 ante Pumas como visitante, en un partido donde los Gallos lograron mantener su arco en cero y competir de buena forma en Ciudad Universitaria.

Después del encuentro, el entrenador Esteban “Chino” González destacó el esfuerzo de sus jugadores y aseguró que, más allá del resultado, el equipo dejó buenas sensaciones.

“Todavía no es el resultado que nos gusta, pero de la liga hablamos muchas cosas positivas. El equipo el día de hoy lo hizo de muy buena forma, sostuvo el equipo en la ofensiva y nos posicionamos muy bien”.

Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario Por David Olaff Bermúdez

González reconoció que el desgaste físico fue importante, especialmente por la cantidad de partidos que ha tenido el equipo, por la altura y el clima pero destacó la capacidad de sus jugadores para competir durante los 90 minutos.

“Sabíamos que el equipo iba a tener un desgaste notorio y claramente el equipo soportó y compitió. Cuando fuimos superados, el equipo respondió de buena forma, obviamente sabiendo la categoría individual que tienen, que cualquier jugada podía terminar en gol”.

El técnico también resaltó el esfuerzo táctico de sus jugadores, quienes tuvieron que mantenerse concentrados durante todo el partido.

“Sacamos muchas cosas positivas, con todo el esfuerzo físico que se hizo, con todo el esfuerzo táctico también, que tienen que pensar durante todos los pasajes del partido y ya más cansados, donde empiezan a tener errores justamente por ese cansancio”.

Finalmente, el entrenador de Querétaro destacó la forma en la que su equipo cerró el encuentro y aseguró que más allá del resultado, hay aspectos que pueden servir para los próximos partidos.