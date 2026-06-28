¿Qué sucede con Brahim Díaz y Marruecos? Ouahbi sale a su defesa desde Monterrey 

La eficacia de Brahim Díaz fue puesta en tela de juicio por los comunicadores marroquís en Monterrey, Nuevo León. Previo al choque de 16vos de final del Mundial 2026 ante Países Bajos, el futbolista recibió el respaldo de su entrenador, Mohamed Ouahbi.

"Seguimos adelantándonos en este nivel, nosotros queremos marcar el gol primero, no estoy preocupado por eficacia, confío en mi selección y lo que muestran en los entrenamientos", dijo el seleccionador en conferencia de prensa.

Pese a las dudas sobre el futbolista, los números lo respaldan con tres partidos del Mundial 2026 (219 minutos de acción) y par de asistencias en los duelos contra las Selecciones de Brasil y Escocia.

“El marcó dos goles determinantes en las eliminatorias previas, contribuyó en los goles con lso que ganamos a Brasil y Escocia. Sobre los 90 minutos y consejos no me concentro en eso, sino en toda la selección, esperemos hacer lo mejor posible, no es un futbolista solamente, todo el personal sabe que vamos a vencer en los próximos partidos con máxima confianza, será un partido del altísimo nivel".

Su efectividad, según coinciden diversos portales especializados de análisis de rendimiento y datos, es de un 93 por ciento en pases.

El clima de Monterrey no será pretexto

El estratega de Marruecos aseguró que el clima caluroso que impera en la Sultana del Norte será factor en contra de los suyos, luego de disputar un juego en el icónico estadio Atlanta, donde golearon a Haití el pasado 24 de junio (4-2).

"Muchos de mis futbolistas juegan en Europa y no será fácil, respecto a la presión, intensidad, hubo más goles en estadios cubiertos. Es una idea que podemos ofrecer a FIFA, será peor por el clima y por jugar en más estadios de más índole, mañana será un partido increíble, la temperatura será difícil para ambos".

Gratos recuerdos del 86' y la infancia

Mohamed Ouahb también compartió que estar en territorio mexicano le evocan momentos clave que lo guiaron a ser entrenador. El Mundial de 1986 lo maravilló con solo 10 años de edad.

"A nosotros nos han dicho que tiene que ver el recuerdo de ese partido contra Alemania (octavos de final, victoria de 1-0 a favor de los teutones en el Estadio Universitario), es bien cierto que más allá de la nostalgia, yo tenía 10 años de edad en esa Copa en México.

"Para ser sincero estamos contentos, siento cariño del pueblo mexicano, cuando el autobús llega a la cancha, todos en la calle nos saludan y nos dan mucha felicidad; recordar el 86' es bueno, pero ahora quiero lograr más de lo hecho, que en México y Marruecos sean felices", añadió el técnico de 49 años, también con la nacionalidad belga.

¿Fecha y hora del Marruecos vs Países Bajos?

La Selección de Marruecos y la de Países Bajos se medirán este lunes 29 de junio, en punto de las 19:00 horas, en el Estadio Monterrey.