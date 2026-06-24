¡Está de vuelta! Doku se reintegra con Bélgica en el Mundial 2026 tras el nacimiento de su hijo

El campamento de la Selección de Bélgica recuperó la normalidad en territorio estadounidense. Jérémy Doku, atacante estrella del Manchester City, se reincorporó a la disciplina de los 'Diablos Rojos' en la sede de Seattle, luego de realizar un viaje relámpago y autorizado hacia Londres, con el objetivo de acompañar a su pareja, Shireen, en el nacimiento de su primer hijo, Praise.

El permiso concedido al futbolista de 24 años encendió las opiniones en el entorno de la Copa del Mundo 2026, polarizando el ecosistema deportivo entre las prioridades humanas y los compromisos profesionales de alta exigencia.

Duku tuvo acción a mediados de mes en la presentación de su selección ante Egipto (1-1) en el Mundial. El partido que se perdió por esta eventualidad fue el del domingo 21 de junio ante Irán (0-0). Se pondrá a las órdenes del entrenador Rudi García para ser considerado para el último partido fundamental ante Nueva Zelanda en el Grupo G.

Una polémica que dividió opiniones en Europa

La situación del habilidoso extremo belga comenzó a fraguarse en las horas previas al empate sin goles 0-0 de su escuadra ante Irán en Los Ángeles. Al conocer la inminencia del parto, los directivos belgas no dudaron en respaldar al jugador.

La Real Asociación Belga de Futbol dio luz verde al traslado tras una postura clara de Jérémy Doku:

Es mi primer hijo, así que realmente me gustaría estar allí; si me preguntas qué deseo, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo".

La travesía del artillero de los 'Citizens' estuvo cobijada en todo momento por un estricto protocolo de salud. Esto debido a que el jugador venía saliendo de un cuadro clínico complejo antes de subirse al avión rumbo al Viejo Continente.

El respaldo médico e institucional:

Viaje monitoreado : El jugador voló a Europa escoltado por personal médico del combinado belga.

: El jugador voló a Europa escoltado por personal médico del combinado belga. Cuadro respiratorio superado : Recibió el alta tras padecer una enfermedad respiratoria días atrás.

: Recibió el alta tras padecer una días atrás. Declaración del experto: El médico del representativo, Brahim Hacene, precisó: "Como ya estaba recibiendo el tratamiento médico adecuado desde hacía varios días, pudo volar sin ningún riesgo"

.El debate de los atletas de élite en el ojo público

Mientras analistas de la prensa internacional cuestionaron que un futbolista clave abandone a su país a mitad de una competencia del calibre de un Mundial, voces del gremio salieron en su defensa. El atacante de la Selección de Inglaterra, Ollie Watkins, calificó el suceso familiar como "una bendición que solo ocurre una vez".

Con el nacimiento de su primogénito consumado con éxito, Doku ya entrena al parejo de sus compañeros de cara al cierre de las acciones del Grupo G, enfocado en recuperar su mejor versión física sobre la cancha.