¿Qué país nunca ha sumado puntos en un Mundial? Canadá salió de ese club y dejó a un solo equipo

La selección de Canadá logró un histórico empate en su primer partido en el Mundial 2026 y, con ello, dejó de pertenecer a un club poco privilegiado: el de las naciones que han competido en la Copa del Mundo y no han sumado un solo punto, un grupo en el que ahora solo existe un equipo.

Canadá sumó la primera unidad de su historia dentro de las Copas del Mundo tras igualar 1-1 ante el combinado de Bosnia y Herzegovina, en las acciones correspondientes al arranque del Grupo B.

La escuadra europea inauguró la pizarra al minuto 21 de la parte inicial a través de una acción a balón parado. Ivan Bašić ejecutó un cobro desde el tiro de esquina que fue prolongado por el zaguero y capitán Sead Kolašinac en la zona de meta, situación que aprovechó Jovo Lukić para conectar un testarazo que superó el marco norteamericano y decretar el 1-0 momentáneo.

El empate llegó al minuto 78 gracias a la intervención del delantero Cyle Larin, quien sumaba escasos dos minutos en la cancha tras entrar de cambio para colocar el 1-1 en Toronto y, con ello, la primera unidad del equipo norteamericano en estos eventos.

Canadá se había clasificado por primera ocasión al Mundial de México 86 donde sumó tres derrotas. Volvió a aparecer hasta Qatar 2022 donde fue derrotada por Marruecos, Croacia y Bélgica.

¿Qué selecciones nunca han sumado puntos al jugar un Mundial?

En la historia moderna solo existe una selección nacional que nunca ha sumado un solo punto: Irak. El representativo asiático regresa a una Copa del Mundo en el 2026 como parte del grupo I donde competirá junto a Francia, Senegal y Noruega.

Ahmed Yahya, jugador de Irak. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Anteriormente a eso, Irak jugó el Mundial 1986 perdiendo ante México, Paraguay y Bélgica.

Sin embargo, existe otro país que jugó un Mundial y tampoco sumó puntos, pero ahora ya no existe en el mapa geopolítico: Serbia y Montenegro. La selección jugó en el Mundial 2006 en Alemania 2006 cuando el país ya se había disuelto ante la independencia de Montenegro. En aquel torneo perdieron ante Países Bajos, Argentina y Costa de Marfil.