¿Qué le pasó a Tadej Pogačar? El diagnóstico tras su caída y abandono en La Vuelta

Tadej Pogačar abandonó este sábado La Vuelta a España durante la etapa 8 después de sufrir una fuerte caída cuando lideraba la clasificación general con una ventaja superior a tres minutos. El ciclista esloveno fue sometido a las primeras revisiones médicas y los reportes apuntan a lesiones que podrían requerir una intervención quirúrgica.

El abandono del corredor del UAE Team Emirates XRG modificó de inmediato la clasificación de la carrera. Enric Mas pasó a ocupar el primer lugar de la general y recibió el maillot rojo como nuevo líder, aunque decidió no colocárselo durante la ceremonia de premiación.

Tadej Pogacar sufrió una dura caída y abandonó La Vuelta a España RTVE

Primer diagnóstico de Tadej Pogačar tras la caída

De acuerdo con los reportes de la prensa española, el primer diagnóstico de Tadej Pogačar indicó que el ciclista presenta un traumatismo craneoencefálico y una fractura-luxación a nivel clavicular, lesiones derivadas de la caída sufrida durante la octava etapa.

Al momento de recibir atención médica, el esloveno presentaba dolor intenso y poca movilidad en el brazo izquierdo. Además, no podía apoyarse ni ejercer presión con esa extremidad, por lo que las primeras valoraciones contemplan la posibilidad de una intervención quirúrgica.

El corredor del UAE Team Emirates XRG deberá pasar por otras pruebas médicas antes de que su equipo determine el alcance definitivo de las lesiones. Con los resultados de esos estudios se definirá si será necesario que pase por el quirófano y cuál será el tratamiento para su recuperación.

La salida de Pogačar representa un cambio en el desarrollo de La Vuelta a España, ya que el esloveno ocupaba el primer lugar de la clasificación general antes del accidente y contaba con una diferencia de 3 minutos y 50 segundos sobre Enric Mas.

Enric Mas toma el liderato de La Vuelta

Tras el cierre de la etapa 8, Enric Mas se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de La Vuelta a España. El ciclista del Movistar Team quedó al frente con un tiempo acumulado de 23:23:33.

El español tiene una ventaja de un minuto sobre Primož Roglič, del Red Bull-BORA-hansgrohe, quien pasó a ocupar el segundo lugar de la clasificación. El abandono de Pogačar modificó las posiciones de los principales aspirantes al título cuando el esloveno mantenía el control de la carrera.

Mas recibió el maillot rojo durante la ceremonia de premiación como nuevo líder de la clasificación general. Sin embargo, decidió no utilizar la prenda como muestra de respeto hacia Pogačar.

La decisión del español estuvo relacionada con la forma en que obtuvo el liderato, ya que Pogačar se encontraba al frente de la general hasta el momento de su accidente. El ciclista del UAE Team Emirates XRG aventajaba por 3:50 a Mas al inicio de la etapa.