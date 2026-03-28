Se pusieron bravos: La bronca entre Jesús Gallardo y Pedro Neto

El México y Portugal decepcionó en goles. En la cancha, los jugadores estuvieron bravos, como lo que pasó en la bronca entre Jesús Gallardo y Pedro Neto en el segundo tiempo del partido, dentro de la reinauguración del Estadio Banorte.

Al minuto 53, en una jugada por la banda, Jesús Gallardo le dio un primer recuerdo a Pedro Neto en una salida y en una segunda acción, el mexicano llegó tarde y le otorgó un empujón, después de que el luso cediera un pase.

A Pedro Neto no le gustaron las entradas de Jesús Gallardo, por lo que encaró al mexicano Mexsport

No le pareció a Pedro Neto, quien de inmediato devolvió el empujón, el mexicano reaccionó y el luso casi le hizo una “toma de réferi” como en la lucha libre, después se dieron un “pechazo”, se enfrascaron en dimes y diretes, hasta casi llegar a los cabezazos.

El árbitro principal de inmediato paró el partido y sus compañeros llegaron a la escena para separarlos. Erik Lira se interpuso en el camino del portugués, quien con una risa irónica siguió con su camino.

Mexicanos y lusos tuvieron que parar la bronca entre Jesús Gallardo y Pedro Neto Mexsport

Pedro Neto habló con el árbitro central, pero éste ya había decidido amonestar a ambos jugadores.

México y Portugal igualaron 0-0 en la reinauguración del Estadio Banorte, en el que los aficionados le pusieron color y ambiente, pero también hubo errores en varias acciones en torno al inmueble.