Mundial 2026: Denuncian al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para la inauguración 

A menos de 24 horas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, una denuncia difundida en redes sociales ha encendido las alarmas entre aficionados que aseguran haber pagado miles de pesos por entradas que nunca recibieron.

La historia comenzó a viralizarse tras la publicación de un video de Sugey Valencia, quien relató que ella, su esposo y varios familiares compraron hace cerca de un año boletos para la ceremonia de apertura y otros encuentros del torneo. Según su versión, la venta fue realizada por César Moreno, hermano del exseleccionado mexicano Héctor Moreno.

De acuerdo con Valencia, el vínculo familiar con el exdefensor de la Selección Mexicana fue uno de los factores que les generó confianza para concretar la operación. Asegura que no fueron los únicos afectados, pues otras personas cercanas también entregaron dinero con la expectativa de recibir entradas para la Copa del Mundo.

En el video, la aficionada explica que durante meses recibieron distintas explicaciones sobre retrasos en la entrega de los boletos. Sin embargo, afirma que nunca les mostraron comprobantes oficiales, asignaciones de entradas ni documentación que acreditara la compra ante los canales autorizados.

La situación se volvió más preocupante conforme se acercó la inauguración del torneo. Según su testimonio, los boletos siguen sin aparecer y tampoco han recibido una devolución del dinero entregado. Valencia sostiene que incluso recientemente les habrían solicitado recursos adicionales para concluir supuestos trámites relacionados con las entradas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la denuncia es la mención de la Federación Mexicana de Futbol. La afectada señaló que la explicación que recibieron fue que el dinero había sido entregado a ese organismo. No obstante, afirmó que hasta ahora no existen comprobantes que respalden dicha versión.

Queremos respuestas”, expresó Valencia en el mensaje que rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios de distintas plataformas, justo cuando miles de aficionados se preparan para asistir al primer partido del Mundial.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento público de César Moreno sobre las acusaciones difundidas en redes sociales. Tampoco se ha informado de alguna postura oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol respecto a los señalamientos realizados en el video.

El caso ha generado debate entre aficionados debido a la alta demanda de entradas para el Mundial 2026 y al incremento de ofertas de boletos a través de intermediarios no oficiales. Con la inauguración a punto de celebrarse, la denuncia se ha convertido en una de las historias más comentadas alrededor del arranque de la Copa del Mundo.