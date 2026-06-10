¿Qué pasó con los mexicanos que jugaron la última vez ante Sudáfrica en un Mundial?

El futbol pone diferentes caminos a aquellos que lo practican. En dado caso, es una catarsis para lo que será la vida futuro de muchos de ellos que sólo viven por y para la pelota. En Sudáfrica 2010 el primer Mundial africano, la inauguración fue entre mexicanos y locales con un empate a un gol. A 16 años de distancia, es bueno recordad ¿qué ha pasado con aquellos que saltaron con el Tri a la cancha del Soccer City para celebrar aquella ocasión?

¿Qué fue de los jugadores mexicanos del 2010?

Óscar Pérez: Fue el portero elegido una noche antes de la inauguración y dejó en el banquillo a Memo Ochoa. Actualmente trabaja para el gobierno del Estado de Hidalgo en el área deportiva. Tiene un hijo que es delantero en fuerzas básicas del Pachuca.

Fue el portero elegido una noche antes de la inauguración y dejó en el banquillo a Memo Ochoa. Actualmente trabaja para el gobierno del Estado de Hidalgo en el área deportiva. Tiene un hijo que es delantero en fuerzas básicas del Francisco Javier Maza Rodríguez: Retirado del futbol y de la vida pública. Reservado y con algunas apariciones esporádicas en ciertas clínicas o invitado a juegos de leyenda. Tiene negocios de escuelitas de futbol.

Carlos Salcido: Retirado. Vive entre Veracruz y Guadalajara. Intentó en algún momento dado ser presidente de la liga de balompié que nunca tuvo proyección y a veces ha incursionado como comentarista en Chivas TV.

Rafael Márquez: Auxiliar técnico del actual entrenador en Selección Mexicana Javier Aguirre y será el siguiente entrenador para el ciclo del Mundial de 2030. Dirigió en España al Barcelona B.

Ricardo Osorio: Se ha dedicado a ser comentarista de televisión y aparece en algunas ocasiones en juegos de leyenda. Atiene negocios personales y se maneja con perfil discreto.

Efraín Juárez: Después de retirarse del futbol en 2019 comenzó a ser auxiliar de Ronny Deyla en Bélgica y Estados Unidos. En 2024 fue campeón de Colombia con el Atlético Nacional y llevó a los Pumas a su última final de Liga Mx este semestre.

y llevó a los Pumas a su última final de Liga Mx este semestre. Paul Aguilar: Comentarista de televisión. No ha pasado nada con él después de su retiro.

Gerardo Torrado: Fue director deportivo de la Selección Mexicana e n el periodo de Gerardo Martino entre 2019 y 2022 con malos resultados. Actualmente atiene la gerencia deportiva de los Tigres.

Guillermo Franco: Se retiró a vivir en Monterrey. Aparece esporadicamente en transmisiones de televisión y ha tomado un sitio en la dirección deportiva de San Lorenzo de Almagro.

Carlos Vela: Se retiró del futbol a los 35 años del futbol jugando con el LAFC. Vive en la costa del Pacífico y asiste con regularidad a ver partidos de basquetbol.

Carlos Vela fue el primer jugador en marcar más goles en una temporada de la MLS Mexsport

Giovani Dos Santos: Invirtió su dinero con políticos y empresarios en gasolineras y está retirado del mundo del fubtol.

Los que entraron de cambio ante Sudáfrica

Entraron de cambio en aquel partido:

Cuauhtémoc Blanco : Se hizo presidente Municipal de Cuernavaca y después gobernador de Morelos. Ha estado envuelto en distintos escándalos que ha solventado por el fuero político. Hace redes sociales.

: Se hizo presidente Municipal de Cuernavaca y después gobernador de Morelos. Ha estado envuelto en distintos escándalos que ha solventado por el fuero político. Hace redes sociales. Andŕes Guardado: Estudia el tronco común de la carrera de entrenador en España. Es probable que se convierta en auxiliar técnico d e Rafael Márquez.

Javier Hernández: Se retiró el año pasado después de fallar un penal con Chivas en cuartos de final ante Cruz Azul. Se dedica a las redes sociales y a compartir sus opiniones como supuesto especialista de problemas de la vida social. Para este Mundial debutará como comentarista de televisión.

Rafa Márquez es el jugador que más veces inició con el gafete de capitán durante un Mundial con México y ahora puede llevar a Guardado de su auxiliar. Mexsport

Guillermo Ochoa no participó en aquel juego por estar en la banca. Podría suceder que como hace 16 años ante Sudáfrica en una inauguración, vea desde este mismo sitio el partido.